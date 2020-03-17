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【內房業績】萬科去年多賺15% 派末期息1.045元人幣

金融經濟 20:46 2020/03/17

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萬科去年銷售金額為6308.4億元人民幣。

萬科 （02202） 公布，去年純利388.7億元（人民幣，下同），按年增15.1%。每股盈利3.47元，派末期息1.045元。

期內，收入按年增23.8%至3678.9億元。房地產及相關業務的營收為3526.5億元，按年增24.2%。去年銷售金額錄得6308.4億元，按年增3.9%。集團於期內獲取新項目147個，逾7成位於一、二綫城市。

去年物業服務收入升29.7%至127億元，累計簽約面積6.4億平方米，按年增26.1%。

至於租賃住宅業務方面，萬科以青年長租公寓為主，去年新增開業5.6萬間。截至去年底止，租賃住宅業務累計開業11萬間。

淨負債率為33.9%

債務方面，境內負債佔比73.9%，境外負債佔比26.1%。短期借款和一年內到期的有息負債佔比為36.4%。截止去年底止，淨負債率為33.9%。

展望未來，萬科指，新冠肺炎疫情的爆發進一步加大不確定性，對企業在認識、態度、能力、行動方面提出了更高要求，集團將在保障員工安全的前提下加快復工進度，以及持續鞏固提升基本盤，聚焦產品服務。

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