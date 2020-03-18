【疫市營銷】海港城「疫」市優惠　5時後消費可享免費泊車

▲ 海港城由即日起，特別推出多項5時後食飯購物及泊車多重優惠。（海港城提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，不少港人減少外出消遣。為刺激消費，海港城由即日起，特別推出多項5時後食飯購物及泊車多重優惠。

由即日起至10月31日，顧客於下午5時後泊車，並以指定電子貨幣作任何餐廳堂食消費，即可免費泊車至凌晨12時。除了食飯泊車優惠外，海港城特別推出「Happy Shopping Hour」限時獨家優惠，逢星期四下午5時後，購買精選商品可享半價或買1送1優惠，數量有限，售完即止。

顧客消費後亦可換領海港城的「Always Rewarding」消費獎賞。由即日起至5月31日，凡以指定電子貨幣消費每滿1,000元，即可獲得100元購物及美食現金優惠券，逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞。最高可賺取5,000元現金券，於近200間商店使用。另外，凡於星期四下午5時後於全場消費，同樣可以換領雙倍優惠券獎賞。



除了以上優惠，海港城更有One-for-One免費泊車優惠，任何日子及時間消費每滿100元，即可免費泊車1小時，最多可享5小時，換領泊車優惠時更可獲贈兩小時泊車券留待下次使用。

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責任編輯：蘇穎琪