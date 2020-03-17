【微盟業績】微盟去年轉賺3億人幣 擬加強與騰訊合作

▲ 微盟去年轉賺3億人幣，不派末期息。

微盟集團 （02013） 公布，截至2019年底止年度業績。集團於期內轉虧為盈，全年純利為3.11億元（人民幣.下同），相對2018年虧損10.9億元，每股盈利0.15元，不派末期息。

集團年度收入為14.4億元，按年升66.1%；毛利增長54%至7.97億元。期內SaaS產品的付費商戶數增長23%至79546名，SaaS產品的每用戶平均收益增長18.8%至6373元。



截至去年底，集團智慧零售商戶客戶數量達到1101家，收入為4474.3萬元，佔SaaS總收入8.8%，其中品牌商戶達到217家，每用戶平均收益12.5萬元。集團表示，未來將會與更多的數字零售第三方服務提供商進行對接和合作，料智慧零售版塊收入還將持續增長，並且佔SaaS總收入比重將持續提升。

展望2020年，集團表示，將以企業數字化轉型為核心戰略，不斷拓展更多的雲服務品類、加強現有客戶的變現能力、加強與騰訊 （00700） 及其它去中心化平台合作、構建微盟雲平台開放合作生態，探索更多的戰略合作關係和收購機會、堅持以去中心化業態為商業賦能。

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