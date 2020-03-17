【新冠肺炎】會展業幾乎陷入停頓　機構力拓線上採購平台

▲ 新冠肺炎疫情持續爆發，致展覽業首當其衝陷入冰河時期，不但主辦機構要取消及延期舉行展覽，有活動策畫公司生意更跌至接近零。（資料圖片）

香港作為全球數一數二的貿易經濟體系，已發展成為區內首要的會議展覽中心，惟疫情持續爆發，致展覽業首當其衝陷入冰河時期，不但主辦機構要取消及延期舉行展覽，活動策畫公司生意更跌至接近零。有主辦機構則加強拓展線上採購平台，協助買家及供應商繼續進行貿易。

【新冠肺炎】疫情影響展覽業 貿發局多個展覽需改期

香港貿發局每年會舉辦超過30場活動，貿發局研究總監關家明指出，疫情下全球經貿活動減少，貿發局2月至4月間有15個本地展覽及會議亦需延期舉行。為應對疫情影響，他建議業界宜多用電子平台作推廣，同時善用政府各類資助計劃提升競爭力，發展多元生產和市場。

▲ 貿發局研究總監關家明指出，疫情下全球經貿活動減少，貿發局有15個本地展覽及會議亦需延期舉行。（陳智良攝）

環球資源4月份所舉辦的春季系列展亦需取消，涉及6場展覽。該機構指出，在這段困難的時期，買家通過網絡提前接觸內地供應商，今年1月的諮詢數量大幅上升；故現正力谷O2O線上採購平台，並於平台上推出支持措施幫助供應商，例如向線上平台客戶發放消費點數，協助他們拓展海外線上營銷。另一邊廂，環球資源亦已開始籌備 10月份所舉辦之展覽，暫對人流展望抱審慎樂觀態度。

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活動策畫公司生意跌至零

主辦機構取消舉辦展覽，亦連帶活動策畫公司生意受損。Eco Art Event市場部經理張先生指，自社運開始，生意已跌7至8成；而疫情後，大量展會需延期及取消，生意可謂跌至零。在疫情下，參展商亦減少攤位，預算由平均20萬大減至5萬。張先生續指，由於展覽及活動裝置人手難減，唯有壓低利潤，不過他對前景有憧憬，故暫不考慮裁員，希望與同事並肩前行。

企業料MICE生意短期內難恢復

另一方面，出租遊艇予企業獎勵活動的遊艇公司亦指，本來每月有4至5宗定單，現時零生意。該遊艇公司平時有不少預約是來自企業客戶，惟目前僅得9月後檔期的查詢，且沒有任何企業客戶，即使疫情結束後，經濟活動亦未必馬上恢復。該遊艇公司亦擔心企業或縮減預算，影響其生意；甚至業界內有公司已轉型至租艇作生態遊，力吸小型家庭客生意。

舉辦品茶工作坊的明茶房創辦人麥蕙蘭亦指，國際展覽、會議取消，MICE及企業客戶生意幾乎陷入停頓。她坦言，收入來源大受影響，又稱已做好心理準備，料短期內MICE的生意亦未能恢復正常。明茶房目前唯有加大零售產品、散客工作坊的比重，並在疫情期間加強與顧客的聯繫。她期望以現成的零售產品，加深顧客對品牌的形象。最近，品牌亦與企業合作推出抗疫相關產品，贈送予該企業正接受隔離的員工，冀另闢出路。

記者：蘇穎琪、葉泳珊