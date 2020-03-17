Regeneron研製新冠預防及治療藥 料夏季開始大規模臨床測試

▲ 生物科技公司Regeneron打算在夏季開始，就新冠藥物進行臨床測試。

新冠肺炎肆虐全球，不少藥企加緊研發疫苖及解藥。生物科技公司Regeneron（美︰REGN）表示，其目標是在夏季之前生產一定劑量的測試藥，並開始進行人體臨床試驗。Regeneron正研發新冠病毒的抗體，可用於治療及預防相關疫症。

Regeneron股價於美股開市前漲10%，報485美元。

Regeneron此前曾表示，計劃是在夏結束前準備好數十萬劑新藥，並用於人體測試，因此其最新目標是顯著加速了研發進程。公司又表示，計劃在下個月中旬開始大規模生產相關藥物。

公司聯合創始人George Yancopoulos表示，目前一切進展順利。惟他強調，研發抗體藥物屬於生物學，而不是編寫應用程序「許多事情仍然可能出錯」。

Regeneron曾成功開發伊波拉藥

Regeneron此前曾利用相關技術，開發用於伊波拉病毒的藥物，目前該藥物正在接受FDA的審查。George Yancopoulos亦指出，計劃在新冠藥物中合併兩種不同抗體，那麼即使新冠病毒出現變異而令其中一種抗體失效，仍有另一抗體作為保險。

在伊波拉病毒的抗體藥當中，公司亦使用相同的方法創建了一種三抗體混合物，並於2018年在剛果的一項臨床試驗中證明了其效用。

George Yancopoulos表示，在進行人體研究之前，尚不知道新冠抗體藥可提供的保護期限，但是根據較早的經驗推論，它們「預計一劑至少持續一個月」。他續指，用於預防的所需劑量，比治療感染某者所需的劑量少得多。用於治療5至10人的藥物劑量，可用於預防上百人感染。

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