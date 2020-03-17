【捷克疫情】布拉格強制令 民眾搭公共交通必須戴口罩

▲ 捷克首都布拉格升級新冠肺炎防疫措施，下令布拉格市内所有乘客由當地周二（17日）午夜起，乘搭公共交通工具時必須佩戴口罩。

歐洲的新冠肺炎疫情肆虐，捷克為應對疫情於周一（16日）下令全國封城。捷克首都布拉格更進一步升級防疫措施，下令布拉格市内所有乘客由當地周二（17日）午夜起，乘搭公共交通工具時必須佩戴口罩。

【最後淨土】北極淪陷 格陵蘭現首宗新冠肺炎

【全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包

捷克的新冠肺炎確診病例仍大幅上升，周一再增46人確診，累計增至344人確診。在3名病情嚴重的患者中，2人任職的士司機。

由於不少民眾仍會乘搭公共交通工具出門上班，布拉格市政廳為減低疫情傳播風險，宣布由周二午夜起，民眾乘搭地鐵，公交車和電車等公共交通工具時，必須佩戴口罩。

當局表示沒有要求民眾必須使用醫用口罩，更指使用頸巾或類似材質的臨時口罩也可接受，只要確保可遮擋鼻及嘴部就可。

央行商業銀行聯手保流動性 日本注資創金融海嘯來最多

【新冠肺炎】航空業瀕崩潰 救與不救費思量（訂戶專享）

布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，會張貼公告及進行地鐵站廣播，向乘客通知新措施。他又表示，乘客如違反措施只會遭到責備，但仍希望市民可遵守措施。

布拉格的公共交通部門，於地鐵站設有放置消毒搓手液的攤位，又加強清潔車廂。部門又限制部分巴士路綫的運作，至於地鐵及電車則如常運作。

捷克政府於3月12日宣布全國進入緊急狀態，並於周一下令全國封城，禁止民眾隨意外出，僅容許外出上班、前往醫院或購買日用品，大多數學校、餐廳及商店都暫時關閉。

口罩文化差異 港人稱公民義務 歐美主張留給醫護

【意大利疫情】意媒：不存在中國捐贈口罩 純屬商業交易

責任編輯：鄭錦玲