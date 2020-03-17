【新冠肺炎】日小學生無懼疫情　自辦Minecraft畢業典禮

▲ 長野縣有一班小學應屆畢業生，利用遊戲「Minecraft」建造遙距畢業典禮，留下特別的畢業回憶。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續在日本蔓延，為免疫情不斷擴散，早前日本首相安倍晉三要求停課直到四月，保障中小學生健康安全。由於日本學期一般在3月結束，所以是次疫情同樣影響畢業生。長野縣就有一班小學應屆畢業生，利用遊戲「Minecraft」建造遙距畢業典禮，留下特別的畢業回憶。

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近日在長野縣白馬村經營民宿「木塵」的主人柏原周平就在Twitter上，表示上周六（14日）在家中見證自己孩子畢業。柏原周平指，為小學應屆畢業生的兒子與同學聯手在遊戲Minecraft上，舉辦了自己的畢業典禮。柏原周平強調，Minecraft裡的禮堂場景，並非由學校或老師籌備，而是由一群小學生用了一天時間親手製作。

▲ （柏原周平Twitter資料圖片）

▲ （柏原周平Twitter資料圖片）

▲ （柏原周平Twitter資料圖片）

柏原周平在Twitter上不斷更新情況，更指這群學生更聚在一起唱校歌，彷如真實的畢業典禮。柏原周平表示，這班小朋友一邊玩一邊笑，雖然需要遙距畢業， 但相信他們都十分享受，亦為他們自己建立了一個特別回憶。

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責任編輯：曾曉汶