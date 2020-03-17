希慎集團MT計劃育才　懂謙虛願溝通軟技能取勝

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各大企業的管理培訓生（Management Trainee，MT）職位向來競爭激烈，希慎集團過去舉辦了3屆MT計劃，去年收到超過1,300份的希慎MT申請，最終僅招聘3位MT，約430人爭一席位。該集團首席營運總監（COO）呂幹威分享，以往與申請人最終遴選面試時，除了着重責任感，能夠自信地表達意見，同時亦要「be humble」，願意溝通及聆聽別人意見，也是一大加分位。
他分享，十分欣賞MT具有創新想法，以及敢於發問的一面：「他們對於工作充滿責任感，會懂得在適當時候提出疑問及新構思，令整件事情在執行時更順暢。」
在一個大團隊中，能與成員一同協作、進步，擁有出眾的溝通能力，願意溝通及聆聽別人意見，與不同內外持份者建立良好關係亦十分重要。還包括如對物業發展行業有濃厚興趣、優秀的領導才能及人際技巧、超卓的分析及解難能力，以及願意改變，喜歡尋找新挑戰等。
希慎集團舉辦的MT培訓計劃為期兩年，會輪任至公司大部分的部門，包括到5大核心業務部門輪任約2至4個月。其人力資源部門透露，在2019年的招聘流程需約半年時間，包括：1月開放申請、3月底截止申請、4月中進行網上能力測試、4月底至5月初個人面試、5月中個人面試、6月初進行最後面試、6月中發出聘書。至於今年則因為疫情因素，暫停了大規模招聘，並視乎疫情發展而以其他途徑如參與學校Careers Fair，物色合適人選加入成為MT。
該MT計劃起薪點約為2萬元，每年亦會依據市場狀況調整入職薪酬。其人力資源部門表示，完成兩年輪任後，會根據MT的意願及公司的發展需要，將他們分配至合適的部門。一般會晉升為Senior Officer，在個別部門繼續發展，及後的晉升機會則視乎工作表現。
要獲得希慎集團的MT聘書，申請人需符合學歷條件，工作經驗少於一年的大學畢業生，不限主修科。該集團表示，需要廣納不同專業才能的人才，以配合未來發展，故歡迎不同學科的應徵者。而過往獲聘請的MT，除了來自商業管理和物業管理學系外，亦有來自法律、國際關係、公關廣告、環保科技、創意藝術等學系。
面試宜展示多元創新思維
在第2屆MT招聘中成功「過五關斬六將」的過來人分享，每年的遴選程序未必完全相同，最重要是理解，並與集團的核心價值、理念一致，並展示能為其業務帶來貢獻的一面。其中在大學主修環境管理及科技學系的曾曉琳（Sharon）指出，面試時毋須過分刻意展示在理論層面的技術能力，因為各應徵者都擁有相若的知識水平，反而應展示更多元、能為集團帶來突破、創新思維等貢獻。
她指，雖然並非修讀與物業管理直接相關的科目，但是理解可持續發展為集團核心價值之一，並為市場上的大趨勢，能在面試期間展示如何在環保等概念上，為業務帶來貢獻，都是她突圍的要素。
大學主修測量學系的陳嘉穎（Claris）提到，各遴選程序中最困難的部分，就是最後與集團首席營運總監進行一對一會面。「COO閱人無數，會在面試期間清楚了解應徵者的性格特質是否適合該集團，而且看得準確。」
MT主導藝文項目 促進社區聯繫
此外，企業面對經營環境不斷變化，進入數碼化時代，由構思至執行各類型項目隨時顛覆舊有方式。呂幹威表示，在近年推出的MT計劃中，除了讓他們在各大部門為業務帶來貢獻，亦有主導不同藝術與文化項目包括：在去年底的獨立電影《老人與狗》投影藝術裝置，以及現時位於利園1期中庭展出的大型藝術裝置「萬家燈火」，以文藝促進與社區之間的聯繫。
該集團在過往3年招聘的14位MT中，僅有3位選擇繼續升學或轉職其他公司。他表示，十分重視MT的發展機會及意見，由MT主導項目，更有了reverse mentoring（反向教導）的作用：
由他們指導、提出新構思、更貼近大眾口味的項目，高層主管更能在其身上學到更創新、多元的東西。
記者：張寶燕