希慎集團MT計劃育才　懂謙虛願溝通軟技能取勝

▲ 希慎集團舉辦了三屆MT計劃，該集團首席營運總監呂幹威表示，除欣賞具有超卓分析能力的應徵者，亦重視態度謙虛、願意溝通等軟技能。（曾耀輝攝）

各大企業的管理培訓生（Management Trainee，MT）職位向來競爭激烈，希慎集團過去舉辦了3屆MT計劃，去年收到超過1,300份的希慎MT申請，最終僅招聘3位MT，約430人爭一席位。該集團首席營運總監（COO）呂幹威分享，以往與申請人最終遴選面試時，除了着重責任感，能夠自信地表達意見，同時亦要「be humble」，願意溝通及聆聽別人意見，也是一大加分位。

他分享，十分欣賞MT具有創新想法，以及敢於發問的一面：「他們對於工作充滿責任感，會懂得在適當時候提出疑問及新構思，令整件事情在執行時更順暢。」

在一個大團隊中，能與成員一同協作、進步，擁有出眾的溝通能力，願意溝通及聆聽別人意見，與不同內外持份者建立良好關係亦十分重要。還包括如對物業發展行業有濃厚興趣、優秀的領導才能及人際技巧、超卓的分析及解難能力，以及願意改變，喜歡尋找新挑戰等。

希慎集團舉辦的MT培訓計劃為期兩年，會輪任至公司大部分的部門，包括到5大核心業務部門輪任約2至4個月。其人力資源部門透露，在2019年的招聘流程需約半年時間，包括：1月開放申請、3月底截止申請、4月中進行網上能力測試、4月底至5月初個人面試、5月中個人面試、6月初進行最後面試、6月中發出聘書。至於今年則因為疫情因素，暫停了大規模招聘，並視乎疫情發展而以其他途徑如參與學校Careers Fair，物色合適人選加入成為MT。

該MT計劃起薪點約為2萬元，每年亦會依據市場狀況調整入職薪酬。其人力資源部門表示，完成兩年輪任後，會根據MT的意願及公司的發展需要，將他們分配至合適的部門。一般會晉升為Senior Officer，在個別部門繼續發展，及後的晉升機會則視乎工作表現。

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要獲得希慎集團的MT聘書，申請人需符合學歷條件，工作經驗少於一年的大學畢業生，不限主修科。該集團表示，需要廣納不同專業才能的人才，以配合未來發展，故歡迎不同學科的應徵者。而過往獲聘請的MT，除了來自商業管理和物業管理學系外，亦有來自法律、國際關係、公關廣告、環保科技、創意藝術等學系。

面試宜展示多元創新思維

▲ 希慎集團第二屆MT（左起）：陳嘉穎、曾曉琳、曾諾希分享稱，理解集團的核心價值並一致十分重要，即使大學並非修讀物業管理相關科目，也同樣能出謀獻策，獲聘請機會。（曾耀輝攝）

在第2屆MT招聘中成功「過五關斬六將」的過來人分享，每年的遴選程序未必完全相同，最重要是理解，並與集團的核心價值、理念一致，並展示能為其業務帶來貢獻的一面。其中在大學主修環境管理及科技學系的曾曉琳（Sharon）指出，面試時毋須過分刻意展示在理論層面的技術能力，因為各應徵者都擁有相若的知識水平，反而應展示更多元、能為集團帶來突破、創新思維等貢獻。

她指，雖然並非修讀與物業管理直接相關的科目，但是理解可持續發展為集團核心價值之一，並為市場上的大趨勢，能在面試期間展示如何在環保等概念上，為業務帶來貢獻，都是她突圍的要素。

大學主修測量學系的陳嘉穎（Claris）提到，各遴選程序中最困難的部分，就是最後與集團首席營運總監進行一對一會面。「COO閱人無數，會在面試期間清楚了解應徵者的性格特質是否適合該集團，而且看得準確。」

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MT主導藝文項目 促進社區聯繫

此外，企業面對經營環境不斷變化，進入數碼化時代，由構思至執行各類型項目隨時顛覆舊有方式。呂幹威表示，在近年推出的MT計劃中，除了讓他們在各大部門為業務帶來貢獻，亦有主導不同藝術與文化項目包括：在去年底的獨立電影《老人與狗》投影藝術裝置，以及現時位於利園1期中庭展出的大型藝術裝置「萬家燈火」，以文藝促進與社區之間的聯繫。

▲ 現時位於利園1期中庭展出的大型藝術裝置「萬家燈火」（曾耀輝攝）

該集團在過往3年招聘的14位MT中，僅有3位選擇繼續升學或轉職其他公司。他表示，十分重視MT的發展機會及意見，由MT主導項目，更有了reverse mentoring（反向教導）的作用：

由他們指導、提出新構思、更貼近大眾口味的項目，高層主管更能在其身上學到更創新、多元的東西。

▲ 是次參與指導「萬家燈火」項目的助理總經理項目主任黃詠怡及助理工程項目經理黃嘉萍均表示，MT在策劃過程中表現出「轉數快」，能將學科知識、見解貢獻於項目中，以及利用軟件應用提升部門工作效能；更預告有一新藝術項目年中推出。（曾耀輝攝）

記者：張寶燕