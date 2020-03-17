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航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量（訂戶專享）

環球經濟金融 20:13 2020/03/17

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新冠肺炎疫情蔓延全世界，引發全球危機，各國封關自救，卻苦了環球航空業。正如2008年金融海嘯的金融業，航空業如今也危如累卵，各國政府救與不救，如何去救，都是難題。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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