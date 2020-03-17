航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量（訂戶專享） 環球經濟金融 20:13 2020/03/17 分享： 新冠肺炎疫情蔓延全世界，引發全球危機，各國封關自救，卻苦了環球航空業。正如2008年金融海嘯的金融業，航空業如今也危如累卵，各國政府救與不救，如何去救，都是難題。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 廉航Flybe倒閉僅開端 航空公司恐陸續出事 2020/03/05 廉航Flybe倒閉僅開端 航空公司恐陸續出事 北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響 2020/03/16 北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響 911來最慘 封關重創航空公司 客機整齊曬太陽 今日 911來最慘 封關重創航空公司 客機整齊曬太陽 印尼減機場費救航空業 武漢肺炎或重挫客運量30% 2020/02/13 印尼減機場費救航空業 武漢肺炎或重挫客運量30% 波音料航空公司收入受創 受武漢肺炎疫情影響 2020/02/12 波音料航空公司收入受創 受武漢肺炎疫情影響 最新專欄文章 更多 【美國疫情】檢測一拖再拖 特朗普免露馬腳 2020/03/14 【美國疫情】檢測一拖再拖 特朗普免露馬腳 疫情 傳染病 航空業 航空 出入境管制 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入