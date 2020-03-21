航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量

新冠肺炎疫情蔓延全世界，引發全球危機，各國封關自救，卻苦了環球航空業。正如2008年金融海嘯的金融業，航空業如今也危如累卵，各國政府救與不救，如何去救，都是難題。

新冠疫情冰封需求，航空業近乎零生意

業界促政府拯救，但公帑救私企難服眾

公帑打救須審慎，避免惹民怨兼損競爭

新冠肺炎去年底在中國爆發，全球大部分國家輕視對待，僅視之如流感般的普通傳染病，遲遲不對最初出現疫情的中國封關，結果全球大爆發，近日才出招，無疑只是亡羊補牢。

如今舉世皆知，新冠肺炎這種傳染病的傳播力驚人，且無病徵可尋，叫人防不勝防。普羅大眾只能遠離人多聚集之處自保，要長時間跟數百人共處的飛機機艙自然令人怕怕；各國政府紛紛封關，也讓飛機旅客入不了境。

兩鬼拍門，航空業需求一下子按年暴跌90%，基本上接近零生意。英國廉航Flybe縱擁有逾40年歷史，但財政狀況脆弱，成為業界在疫情下的第一滴血，率先宣布破產。

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即使是大型航空公司經營也愈見岌岌可危，澳洲航空（Qantas）大減90%國際航班和60%國內航班；英航（British Airways）跟美國航空（American Airlines）也狠削75%航班。

因此，專門研究航空業界情報的航空研究中心（Centre for Aviation）直言，Flybe絕非個別例子，恐怕全球大部分航空公司捱到今年5月，亦將會瀕臨破產。

國際航空運輸協會（IATA）亦見悲觀，預期環球業界將損失1,130億美元（約8,814億港元），相當於今年20%收入，而且這只屬初步估算，到最後的實際數字很可能更高，畢竟世上沒有人知道這場全球疫症何時才能落幕。

為求捱過這場現代史上最嚴峻的航空業寒冬，各大航空公司相繼呼籲所在地的政府出手拯救，英航要求約90億美元、美國業界更提出250億美元資助和250億美元貸款。

航空業想要政府動用納稅人的血汗錢去打救私人公司，不禁讓人憶起2008年拯救金融業，確實值得商椎。

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盡管程度及不上金融業，但航空業在普日太平盛世其實一樣貪婪。美國前勞工部長賴克（Robert Reich）指出，過去10年來，美國最大的數間航空公司把96%的現金流，用於股票回購，藉以充實股東荷包和推高管理層花紅。

至於企業社會責任，各大公司似乎不見上心，影響乘客行程的機票超賣仍然嚴重，服務質素未見改善，以至前線員工待遇亦遠遠追不上管理層，環保減排也未如人意。

當企業賺盡社會一分一毫，如今「有事鍾無艷」，無疑難以叫人信服。但話分兩頭，世界也不能沒有航空業，否則各地人員往來定必大大受阻。

各國政府出手是無可避免，但實體做法仍須審慎，最理想的必然以貸款為主，資助為副，免得惹納稅人不滿；且也不能過於側重那些「大得不得倒」的大型航空公司，否則業界失去競爭，苦果日後將由普羅旅客承受。

這遑論一旦決定以公帑拯救航空業，機場營運商、旅行社、酒店，以至餐飲等關連行業也會同樣要求「救埋我哋」。