央行商業銀行聯手保流動性 日本注資創金融海嘯來最多

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全球疫情嚴重，銀行和企業爭相保存美元現金儲備。多國央行及商業銀行聯手，力保流動性充裕，紓緩環球美元融資緊張。日本央行推出300億美元的84日融資計劃，為2008年以來首次。美國8大銀行使用聯儲局貼現窗借貸。
市場憂慮疫情嚴重進而衝擊經濟，沽售股票和高風險債券保本。企業面對供應鏈和未來現金流動盪，也急於保存美元現金儲備，導致美元融資緊張。
日央實施為期84天的美元融資操作，向市場注入約303億美元的流動性，2008年12月2日以來最大規模。日央當年亦透過84天期融資操作，向市場注入306億美元，應對金融海嘯後的動盪市況。
法巴的日本策略師Yusuke Ikawa表示，日央和其他央行大量注入美元後，可能會逐步緩解資金緊張；目前關鍵在於，這筆錢能否去到所需公司手上。
為紓緩資金緊張，美國聯儲局日前下調利率，其他主要央行亦採取聯合行動，為市場提供多美元。南韓央行官員透露，周三（18日）會宣布相關注資操作。
摩根大通、美國銀行及其他6間商業銀行周一（17日）表示，已使用聯儲局貼現窗借貸，強調此舉不是出於恐慌，而是為了消除公眾予這種做法貼上的負面標籤。消息指，這些借貸規模相對較小，而且未用於解決嚴重資金短缺的問題。
美國的銀行在金融海嘯期間，嚴重依賴聯儲局的貼現窗口借貸。儘管聯儲局的借貸成本是最低，但銀行在近幾年幾乎放棄使用貼現窗借貸，因擔心會被解讀為業績疲弱。
記者：鄧燕君