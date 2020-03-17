  • 20°C
香港時間 : 2020317日 (二) 19:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】貨幣財政政策失效之際　疫苗成唯一救市希望？

金融經濟 18:35 2020/03/17

分享：

全國多國也在研發新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情在全球大流行，衝擊投資市場。環球央行輪流減息、推刺激經濟政策，但股市仍未止跌。股市後續發料取決疫情，貨幣、財政政策失效之際，疫苗可能成為未來救市希望。

氣溫理論受質疑

美國總統特朗普上月與官員會面時曾預測，疫情會在4月過去，原因是氣溫升高，病毒會被殺死。不過，由於疫情去年11月才在中國出現，專家目前也無法肯定新冠病毒在春季末和夏季的活躍程度。另外，隨着中東、東南亞多國出現確診個案，氣溫升高，疫情便會過去的說法愈來愈受質疑。

不過，有分析指出佔了中東確診個案9成的伊朗，其領土主要位於高原地區，那裡的冬季條件類似於北方國家。另外，雖然泰國、印尼及菲律賓也出現確診個案，但個案比愛沙尼亞、斯洛文尼亞或冰島少，盡管前者總計人口是後者的100倍以上。

專家：不要期望病毒在夏季完全消失

有專家指出，不應該期望病毒在夏季在完全消失，料最多降低感染率，減慢而不是阻止全球大流行。一份周一上載到醫學平台「medRxiv」 的研究顯示，天氣與疫情爆發之間確實存在顯著關聯性。西班牙、葡萄牙及芬蘭的研究人員指出，在極端寒冷及非常炎熱和潮濕的條件下，病毒「基本上不存在」，這意味著處於熱帶和極地氣候的人們不太可能看到本地傳播病例。

反觀，乾旱地區的感染率較高，但受災最嚴重的地區是溫帶國家和靠近赤道的高海拔地區。 在6月至9月的這段時間內，歐洲和北美大部分地區的感染率應會有所下降。不過，北半球進入夏季之際，南半球也將進入冬季，這意味病毒或難在全球絶跡。

各界期待疫苗

有別於中國採取圍堵策略，部分國家現採取「全民感染 」策略，令大部分國民染疫後產生免疫力。然而，這個策略需時可能更久。疫情一日未受控，對經濟的影響將持續，股市難言見底。除了「等運到」，現在或只能奢望疫苗的研發進度加快，將所有問題迎刃而解。

相關文章：

【全球大流行】美國展開肺炎疫苗臨床測試 Moderna股價逆市升24%

德媒：特朗普搶購德國疫苗專利 擬用80億換美國專屬

 

疫情 財政政策 經濟 見底 美國 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

本港抗疫成功 港股成資金避難所?

下一篇文章

【餐飲復工】九毛九明天起部份分店恢復營業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客