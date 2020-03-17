【全球大流行】貨幣財政政策失效之際　疫苗成唯一救市希望？

▲ 全國多國也在研發新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情在全球大流行，衝擊投資市場。環球央行輪流減息、推刺激經濟政策，但股市仍未止跌。股市後續發料取決疫情，貨幣、財政政策失效之際，疫苗可能成為未來救市希望。

氣溫理論受質疑

美國總統特朗普上月與官員會面時曾預測，疫情會在4月過去，原因是氣溫升高，病毒會被殺死。不過，由於疫情去年11月才在中國出現，專家目前也無法肯定新冠病毒在春季末和夏季的活躍程度。另外，隨着中東、東南亞多國出現確診個案，氣溫升高，疫情便會過去的說法愈來愈受質疑。

不過，有分析指出佔了中東確診個案9成的伊朗，其領土主要位於高原地區，那裡的冬季條件類似於北方國家。另外，雖然泰國、印尼及菲律賓也出現確診個案，但個案比愛沙尼亞、斯洛文尼亞或冰島少，盡管前者總計人口是後者的100倍以上。

專家：不要期望病毒在夏季完全消失

有專家指出，不應該期望病毒在夏季在完全消失，料最多降低感染率，減慢而不是阻止全球大流行。一份周一上載到醫學平台「medRxiv」 的研究顯示，天氣與疫情爆發之間確實存在顯著關聯性。西班牙、葡萄牙及芬蘭的研究人員指出，在極端寒冷及非常炎熱和潮濕的條件下，病毒「基本上不存在」，這意味著處於熱帶和極地氣候的人們不太可能看到本地傳播病例。

反觀，乾旱地區的感染率較高，但受災最嚴重的地區是溫帶國家和靠近赤道的高海拔地區。 在6月至9月的這段時間內，歐洲和北美大部分地區的感染率應會有所下降。不過，北半球進入夏季之際，南半球也將進入冬季，這意味病毒或難在全球絶跡。

各界期待疫苗

有別於中國採取圍堵策略，部分國家現採取「全民感染 」策略，令大部分國民染疫後產生免疫力。然而，這個策略需時可能更久。疫情一日未受控，對經濟的影響將持續，股市難言見底。除了「等運到」，現在或只能奢望疫苗的研發進度加快，將所有問題迎刃而解。

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