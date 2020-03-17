  • 20°C
香港時間 : 2020317日 (二) 19:12
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

本港抗疫成功 港股成資金避難所?

金融經濟 18:46 2020/03/17

分享：

環球股市紛陷熊市，美股道指周一再熔斷狂瀉近三千點，創87股災的「黑色星期一」以來歷來第二最大跌幅。惟港股今日未再跟跌，恒指反而逆市上升200點。港股展現抗跌力，主因是估值低企，對長綫投資者吸引力漸增。大市何時見底雖難測，惟中外資金流入承托勢頭短期料不變。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享）
2020/03/13
疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享）
【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享）
2020/03/12
【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享）
資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享）
2020/03/10
資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享）
油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享）
2020/03/09
油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享）
經濟衰退 香港股票 減息 恒生指數 港滙 港股通 北水流入 美國 美國聯儲局 新冠肺炎

上一篇文章

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 錦欣生殖去年多賺9成

下一篇文章

【全球大流行】貨幣財政政策失效之際　疫苗成唯一救市希望？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客