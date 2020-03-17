本港抗疫成功 港股成資金避難所?

環球股市紛陷熊市，美股道指周一再熔斷狂瀉近三千點，創87股災的「黑色星期一」以來歷來第二最大跌幅。惟港股今日未再跟跌，恒指反而逆市上升200點。港股展現抗跌力，主因是估值低企，對長綫投資者吸引力漸增。大市何時見底雖難測，惟中外資金流入承托勢頭短期料不變。

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