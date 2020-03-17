本港抗疫成功 港股成資金避難所? 金融經濟 18:46 2020/03/17 分享： 環球股市紛陷熊市，美股道指周一再熔斷狂瀉近三千點，創87股災的「黑色星期一」以來歷來第二最大跌幅。惟港股今日未再跟跌，恒指反而逆市上升200點。港股展現抗跌力，主因是估值低企，對長綫投資者吸引力漸增。大市何時見底雖難測，惟中外資金流入承托勢頭短期料不變。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 2020/03/13 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 2020/03/12 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 2020/03/10 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 2020/03/09 油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 經濟衰退 香港股票 減息 恒生指數 港滙 港股通 北水流入 美國 美國聯儲局 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入