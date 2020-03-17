【會德豐私有化】會德豐、九倉近一年斥近90億增持九置

會德豐 （00020） 擬私有化，並擬向小股東實物派發九龍倉 （00004） 、九龍倉置業 （01997） 股份。會德豐今日公布「須予披露的交易」，總結由去年3月21日至今年3月16日期間，經旗下附屬公司於公開市場購入近1.36億股或4.47%九倉置業的股份，總代價為61.62億元。

九倉另行公布，於去年8月30日至今月3月16日期間，經附屬公司於公開市場購入6446萬股或2.1%九倉置業的股份，總代價為28.27億元。

合計九倉、會德豐，兩家公司在過去一年，在市場購買近90億元九置。值得注意是，於會德豐私有化方案中，吳光正家族收購代價中，現金部分僅約82億元。

內部資源付清 持股較2月公布多

會德豐指出，增持九置的買入價介乎31.65元至61.3元，都以內部資源付清。九倉方面，增持九置的價格介乎33.21元至46.74元，同樣以內部資源支付。

兩家公司董事會表示，過去一年的股票市場狀況提供購入九置股份，增加公司於九置擁有權益的機會，而且董事會對香港房地產投資的長期增長潛力樂觀，認為條款合理。

會德豐大股東吳光正家族於2月27日公布私有化計劃，當時會德豐披露，控股股東持有九置66.51%已發行權益。

會德豐最新公告顯示，至3月16日營業時間結束時，會德豐集團持有九置及九倉分別67.3%及71.31%股份權益，百分比較2月公布時為高。

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