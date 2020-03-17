政府：社會動盪引發的治安問題　導致香港失落最自由經濟體

香港失落了全球最自由經濟體的地位，為1995年以來首次。政府發言人表示，對於香港的排名下降至第二位，並失落已連續25年被評為全球最自由經濟體的美譽，自然感到失望，認為主要受到2019年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，導致香港在「投資自由」的評分下跌。

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抗爭活動損害香港的安全和有秩序城市形象

政府發言人指，香港去年面對前所未有的挑戰，自去年6月起持續出現了以反對逃犯條例為名的抗爭活動，大量以公民抗命為名的違法、破壞和威嚇不同政見人士的行為無可避免損害了香港作為一個安全和有秩序城市的形象，特區政府譴責這些暴行，並決心嚴格按照法律處理這些行為。

「雖然過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待這些事件可能影響了香港在投資環境方面的得分，但我們必須強調，香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁。」

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香港與內地加強聯繫 是促成者也是受惠者

發言人強調，「隨着內地繼續開放、經濟改革進一步深化，香港在國家的重大發展戰略中，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，既能擔當「促成者」角色，亦同時會是「受惠者」。與基金會的憂慮相反，香港與內地在貿易、旅遊和金融方面加強聯繫，並不會損害香港的自由。」

發言人又指，在「一國兩制」下，香港的資本主義制度、自由經濟和深受信賴的法律制度一如既往地落實。資金於本地流動、流入和流出的自由都受到保障。「香港市民繼續享有多方面的自由，包括言論、新聞、集會和示威的自由。」

政府相信，投資者對香港的長遠經濟前景仍然充滿信心，特別是考慮到香港作為國際投資者進入內地市場的平台角色。

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