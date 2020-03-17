美國成全球科技投資一哥　中國緊隨其後

▲ 新興科技方面，於2015年至2019年期間，北京和上海成為亞洲牽頭羊，投資額達到100億英鎊。

英國科技企業家組織Tech Nation近日公布的《Tech Nation報告》顯示，美國於2019年繼續引領全球科技投資，籌集高達819億英鎊資金；中國、英國緊隨其後，總投資分別達到322億英鎊、101億英鎊。雖然中美投資額仍然高企，卻錄得跌幅，美國投資比2018年下降20%，中國投資則下降65%；反觀英國增長強勁，按年升44%。

新興科技方面，於2015年至2019年期間，三藩市持續引領全球，吸引160億英鎊的新興科技類風險投資。北京和上海成為亞洲牽頭羊，投資額分別達到100億英鎊、20億英鎊；倫敦是歐洲的領先城市，投資額達到40億英鎊。

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亞洲人工智能技術大熱

在亞洲的總投資中，近一半的投資都是面向人工智能（AI）開發，投資額達到155.6億英鎊。對北京（佔亞洲所有風險投資的38%）的風險資本投資，主要是關注人工智能開發、機械人和網絡安全，對上海（佔亞洲科技總投資的9%）的投資則完全專注於人工智能開發。

對新加坡的投資（佔比5%）集中於人工智能和區塊鏈領域，東京（佔比3%）大部分是投資機械人領域，對首爾的投資（佔比2%）主要是流向人工智能和區塊鏈領域。胡志明市（佔比2%）僅僅獲得了區塊鏈技術開發方面的投資。

Tech Nation行政總裁Gerard Grech表示，當談及人工智能、機械人和網絡等新興科技時，相信亞洲將繼續向前推進。

倫敦成歐洲新興科技中心 21%屬亞洲投資者

英國作為歐洲的新興科技中心，單計去年，美國和亞洲投資者對當地科技企業便投資了49億英鎊，佔總投資45%。21%來自於亞洲投資者，例如Greensill獲得軟銀（Softbank）的8億美元投資，Oaknorth則獲得了軟銀和新加坡Clermont集團的4億美元投資。

2019年，英國投資者在亞洲完成了118項風險投資交易。Entrepreneur First是最大的單一英國投資者，共達成24項交易，其中有21項交易都是落戶新加坡，投資對象包括對水源收集和淨化的清潔科技企業Hydroleaf（融資154萬英鎊），以及幫助酒店能源管理的清潔科技企業SensorFlow（融資2500萬英鎊）。

責任編輯：姚慧儀