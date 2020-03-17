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【新冠肺炎】縱橫遊：正安排前線員工調職　冀4月底可谷底反彈

商業 18:09 2020/03/17

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縱橫遊常務董事袁振寧預期，參考沙士的情況，期望4月底情況可有望改善。（資料圖片）

持續逾兩個月的新冠肺炎仍未受控，使旅遊業陷入冰封時期。縱橫遊今日取消即日至4月中的旅行團，目前僅剩本港、澳門的旅遊產品，惟預期反應欠理想。

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縱橫遊常務董事袁振寧預期，參考沙士的情況，期望4月底情況可有望改善。部分較早爆發疫症的地方，特別是東南亞地區，疫情相信會較早受控。袁期望，現時累積的消費力，冀本港旅遊業可隨之改善，甚至迎來V型反彈。縱橫遊亦有著手準備小部分暑假檔期的旅遊產品，惟難料屆時的情況發展。

目前全部旅行團均取消出發，從業員生計亦受嚴重影響。為保員工飯碗，袁振寧透露目前正與部分分行的前線同事商量調職，暫時轉至後勤工作，處理退款、顧客查詢的工作。他亦坦言，調職安排須考慮同事意願，同時亦非全部員工均適合，例如領隊等。

袁振寧透露目前正與部分分行的前線同事商量調職，暫時轉至後勤工作。（林宇翔攝）

縱橫遊現時有大約60名領隊，大部分正放無薪假或有薪假。袁稱，由於3月初仍有旅行團出發，故相信員工的積蓄仍可支撐多一段時間。不過，他強調員工承受很大壓力，轉行亦非易事，希望政府可加大對旅遊從業員的支援，「始終旅遊業正面臨一刀切的情況，難靠內需帶動。」

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有機會縮舖、裁員？
若然情況延續至5、6月，甚至更長時間，袁振寧亦指或需考慮縮舖或裁員等節流措施。至於今年原已預定的航班、接地社等，袁透露大部分公司均願意保留訂金，作日後使用，故實際損失不大。然而，由於旅行社需退回現金予顧客，使現金流或有壓力。

記者：葉泳珊

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