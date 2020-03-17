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【滙豐股價】大摩削全線港銀目標價　維持滙豐、恒生沽售評級（附股價表）

金融經濟 18:08 2020/03/17

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摩根士丹利發報告指，香港銀行股當中最看好具重組概念但估值低的東亞。（資料圖片）

美國聯儲局兩周內連環減息，超出市場預期。因應環球利率趨低，摩根士丹利最新下調銀行股盈利預測最多兩成。其中，香港銀行股當中最偏好東亞 （00023） ；另維持對恒生 （00011） 及滙豐 （00005） 「沽售」評級。

因應利率下行、而且資產質素有隱憂，大摩下調對香港及新加坡銀行股今、明兩年的盈利預測4%至20%。

摩根士丹利對港銀評級一覽

股份 投資評級 目標價（元） 最新報（元）
中銀香港 與大市同步 28→24 22.65
恒生 減持 140→110 133.3
滙豐 減持 52→44 44.95
渣打 減持→與大市同步 57→49 42.7

即使盈利預測下調，大摩預期銀行股的股息政策將會維持。以個股劃分，則恒生、渣打 （02888） 及滙豐按年持平；唯獨中銀香港的股息有可能下跌，主因其派息比率有機會調整。

以新加坡及香港銀行股相比，大摩直言更偏好新加坡銀行股。香港方面，大摩則最看好具業務重組概念、但估值仍被低估的東亞；基於渣打近月走勢跑輸同業，將渣打由「跑輸大市」提升至「與大市同步」。

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香港股票 收息股 金融機構 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 本地銀行股 減息 銀行 滙豐控股（00005）

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