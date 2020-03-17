【滙豐股價】大摩削全線港銀目標價　維持滙豐、恒生沽售評級（附股價表）

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【閱文業績】閱文去年多賺2成 冀明年播《慶餘年》第二季（第二版）
美國聯儲局兩周內連環減息，超出市場預期。因應環球利率趨低，摩根士丹利最新下調銀行股盈利預測最多兩成。其中，香港銀行股當中最偏好東亞 （00023） ；另維持對恒生 （00011） 及滙豐 （00005） 「沽售」評級。
因應利率下行、而且資產質素有隱憂，大摩下調對香港及新加坡銀行股今、明兩年的盈利預測4%至20%。
摩根士丹利對港銀評級一覽
|股份
|投資評級
|目標價（元）
|最新報（元）
|中銀香港
|與大市同步
|28→24
|22.65
|恒生
|減持
|140→110
|133.3
|滙豐
|減持
|52→44
|44.95
|渣打
|減持→與大市同步
|57→49
|42.7
即使盈利預測下調，大摩預期銀行股的股息政策將會維持。以個股劃分，則恒生、渣打 （02888） 及滙豐按年持平；唯獨中銀香港的股息有可能下跌，主因其派息比率有機會調整。
以新加坡及香港銀行股相比，大摩直言更偏好新加坡銀行股。香港方面，大摩則最看好具業務重組概念、但估值仍被低估的東亞；基於渣打近月走勢跑輸同業，將渣打由「跑輸大市」提升至「與大市同步」。
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