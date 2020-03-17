  • 20°C
香港時間 : 2020317日 (二) 19:11
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【熊市來襲】特朗普「Twitter論政」難穩民心 美股跌勢未止

金融經濟 18:03 2020/03/17

分享：

美國總統特朗普常在Twitter上發表有關政策的言論。

美股連日暴跌，周一（16日）道指挫2997點，創下有紀錄幾來最大單日跌幅。美國總統特朗普亦在其Twitter發文稱，會為航空業及其他受疫情衝擊的行業提供強力支援。惟市場反應平平，道指於早段曾升漲800點漲停，惟目前已轉跌。

特朗普屢籲減息 惟股市直插

特朗普曾經過去曾屢次在Twitter上表示聯儲局應大手減息，惟在最近聯儲局兩次減息後，市場反應明顯「唔收貨」，股市在減息後不升反跌。目前聯邦基金利率已跌至0至0.25厘，意味着除非美國改行負利率政策，否則聯儲局已無減息空間。

全球最大對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）明確表示，對聯儲局的零息政策感到擔憂。他表示，當長期利率觸及0%底部，幾乎所有資產類別都會下跌，因為所有減息的利好效果都會消失，零息年代也反映所有央行利率刺激工具失效。

避險資產跌反映民心不穩

黃金價格已跌至1470美元水平，反映資金大量流出各類資產。「現金為王」成為唯一信條，在此情況下，特朗普若未能穩住市場情緒，股市只會一跌再跌。

相關文章︰【黃金價格】多國減息後金價跌見1460美元 市場極恐慌低吸機會現？

【美國減息】環球大熊市　恒指最悲跌到幾多點？（訂戶專享）

【熊市來襲】恒指夜期再跌5%　近一星期內兩跌停

疫情 美股 特朗普 對沖基金 道瓊斯工業平均指數 行業 美國 Twitter 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）