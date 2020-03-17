【熊市來襲】特朗普「Twitter論政」難穩民心 美股跌勢未止

▲ 美國總統特朗普常在Twitter上發表有關政策的言論。

美股連日暴跌，周一（16日）道指挫2997點，創下有紀錄幾來最大單日跌幅。美國總統特朗普亦在其Twitter發文稱，會為航空業及其他受疫情衝擊的行業提供強力支援。惟市場反應平平，道指於早段曾升漲800點漲停，惟目前已轉跌。

特朗普屢籲減息 惟股市直插

特朗普曾經過去曾屢次在Twitter上表示聯儲局應大手減息，惟在最近聯儲局兩次減息後，市場反應明顯「唔收貨」，股市在減息後不升反跌。目前聯邦基金利率已跌至0至0.25厘，意味着除非美國改行負利率政策，否則聯儲局已無減息空間。

全球最大對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）明確表示，對聯儲局的零息政策感到擔憂。他表示，當長期利率觸及0%底部，幾乎所有資產類別都會下跌，因為所有減息的利好效果都會消失，零息年代也反映所有央行利率刺激工具失效。

避險資產跌反映民心不穩

黃金價格已跌至1470美元水平，反映資金大量流出各類資產。「現金為王」成為唯一信條，在此情況下，特朗普若未能穩住市場情緒，股市只會一跌再跌。

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