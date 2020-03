【新西蘭疫情】2旅客遭拘留 因違反14日隔離規定

▲ 新西蘭政府因應新冠肺炎疫情,要求旅客入境後隔離兩周,但有2名旅客入境後違反隔離規定而被拘留。

全球新冠肺炎疫情蔓延,多國收緊入境限制,新西蘭早前亦要求旅客及從外地返國的國民入境後,一律要接受隔離兩周。但新西蘭政府周二(17日)宣布,有2名旅客入境後違反隔離14日的規定而被拘留。

根據新西蘭政府要求,包括新西蘭公民在內的所有入境旅客,必須隔離兩星期。至於出現新冠肺炎病徵或曾與確診者接觸的人士,則被禁止入境。

彭博社報道,新西蘭移民局(INZ)經電郵發聲明指,1對由東南亞進入新西蘭的夫婦,入境後違反14日自我隔離的規定。當局表示目前已安排2人隔離,如2人隔離結束後仍未離境,當局將拘捕2人並將其驅逐出境。

INZ合規及審核部門總經理沃恩(Stephen Vaughan)批評2人,指他們的行為不負責任,當局絕不容忍。沃恩又表示,當局有充分理據作出旅遊限制及自我隔離要求,只為減低新冠肺炎病毒的傳播以保障生命。

新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)指,政府將對蔑視規定的人採取強硬立場,更表示:

我們非常認真地扮演好客主人的角色,但我們要求旅客作出相應回報。

(We take our role of being hospitable hosts very seriously, but in turn we ask that visitors reciprocate.)

她形容違反規定的人不受歡迎,如因而遭驅逐出境更面臨嚴重後果,包括增加遭新西蘭及海外國家拒發簽證的可能性。

責任編輯:鄭錦玲