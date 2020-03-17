【伊朗疫情】伊朗暫時釋放逾8萬囚犯

新冠肺炎肆虐全球，伊朗多名官員更確診感染新型肺炎，為應對冠狀病毒的流行，伊朗司法部門發言人周二（17日）表示，暫時釋放約85,000名囚犯，其中包括政治犯。

伊朗司法部門發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）稱：「被釋放的囚犯中約有50%是與保安問題有關的囚犯。此外，在監獄中，我們還採取預防措施來應對疫情。」

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伊斯馬利沒有詳細說明釋放的囚犯何時返回監獄。聯合國伊朗人權問題特別報告員雷曼（Javaid Rehman）3月初表示，有伊朗囚犯已感染新型肺炎。他已要求當局暫時將所有政治犯從人滿為患的監獄中釋放出來，阻止病毒傳播。

早前，伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）宣布，決定暫時釋放54,000名囚犯，囚犯若病毒檢測呈陰性，在支付保釋金後就就可暫時出獄。不過，刑期5年以上、干犯與安全有關罪行的囚犯則不能出獄。

伊朗死亡個案已達853宗，全國共有14991人確診。伊斯馬利指出，當局作出釋放囚犯的決定，是因不論囚犯干犯重罪與否，他們的健康都是很重要。當局憂慮，擁擠的監獄或令新冠肺炎蔓延，故決定釋放囚犯。

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責任編輯：曾子龍

