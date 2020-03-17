  • 20°C
香港時間 : 2020317日 (二) 18:10
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【伊朗疫情】伊朗暫時釋放逾8萬囚犯

環球社會熱點 17:31 2020/03/17

分享：

新冠肺炎肆虐全球，伊朗多名官員更確診感染新型肺炎，為應對冠狀病毒的流行，伊朗司法部門發言人周二（17日）表示，暫時釋放約85,000名囚犯，其中包括政治犯。

伊朗司法部門發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）稱：「被釋放的囚犯中約有50%是與保安問題有關的囚犯。此外，在監獄中，我們還採取預防措施來應對疫情。」

【美國疫情】特朗普公布指南 籲生病者閉關勿外出

【英國疫情】約翰遜堅拒停課 只升級控疫措施

伊斯馬利沒有詳細說明釋放的囚犯何時返回監獄。聯合國伊朗人權問題特別報告員雷曼（Javaid Rehman）3月初表示，有伊朗囚犯已感染新型肺炎。他已要求當局暫時將所有政治犯從人滿為患的監獄中釋放出來，阻止病毒傳播。

早前，伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）宣布，決定暫時釋放54,000名囚犯，囚犯若病毒檢測呈陰性，在支付保釋金後就就可暫時出獄。不過，刑期5年以上、干犯與安全有關罪行的囚犯則不能出獄。

伊朗死亡個案已達853宗，全國共有14991人確診。伊斯馬利指出，當局作出釋放囚犯的決定，是因不論囚犯干犯重罪與否，他們的健康都是很重要。當局憂慮，擁擠的監獄或令新冠肺炎蔓延，故決定釋放囚犯。

【泰國疫情】泰國潑水節延期　當地確診人數增至近200人

【搶廁紙】美國警察超市站崗守廁紙 防民眾打架


責任編輯：曾子龍
 

相關文章

【搶廁紙】美國警察超市站崗守廁紙 防民眾打架
今日
【搶廁紙】美國警察超市站崗守廁紙 防民眾打架
【全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包
今日
【全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包
口罩文化差異 港人稱公民義務 歐美主張留給醫護
今日
口罩文化差異 港人稱公民義務 歐美主張留給醫護
傳染病 疫情 伊朗 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【日本疫情】日本研減消費稅救經濟 或削至0%

下一篇文章

【搶廁紙】美國警察超市站崗守廁紙 防民眾打架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效
【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效
【日本疫情分佈圖】再多一縣失守 東京大阪新確診放緩
【日本疫情分佈圖】再多一縣失守 東京大阪新確診放緩
【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！
【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！
【加拿大疫情分佈圖】80%省份失守 全國逾400確診
【加拿大疫情分佈圖】80%省份失守 全國逾400確診
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間18:00）