信義玻璃料今年產能創新高　馬來西亞「鎖國」不影響集團整體

▲ 信義玻璃於馬來西亞生產綫下半年投產，管理層表示，馬來西亞限制行動令不對集團整體產生影響。

馬來西亞新型肺炎疫情急劇惡化，信義玻璃（00868）於馬來西亞設有生產綫，預期下半年投入生產。行政總裁兼執行董事董清世在電話會議上表示，馬來西亞生產綫涉及浮法玻璃，其主要針對東盟市場，而該市場規模較小，故不對集團整體產生影響。

馬來西亞當局近日宣布3月18日至31日全國實施「限制行動令」，除供應日常必需品等必要單位外，所有私營、政府單位全部關閉。

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他續稱，至於國內情況，近月疫情抑制出貨量，相信浮法玻璃及建築玻璃為剛性需求，復工後出貨量將迎來「爆炸式上升」。此外，國際油價顯著下跌，同時中國政府推出多項稅收優惠政策，估計上半年成本較去年有所減少，可抵消疫情對整體毛利帶來的影響。

他指，天然氣成本佔比較高，內地天然氣價格下調，估計浮法玻璃的成本將按年減少5%至8%。另外，汽車玻璃的價格保持穩定，且今年產能得以釋放，成本下降等因素帶動下，如果滙率保持穩定，料毛利潛在上升空間。他相信今年產能將創歷史新高。

執行董事李聖根表示，今年位於廣西及江蘇省的5條生產將在下季開始陸續投產，料今年汽車玻璃及建築玻璃的產能分別按年增加約11%及18%。若果排除疫情因素，此前預測的產能按年提升2%。此外，產品價格去年保持穩定上升，首季也延續向上趨勢，考慮疫情因素，預測今年產品售價與去年相若。

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