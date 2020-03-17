【新冠肺炎】意大利醫院儀器零件短缺　靠3D打印技術助修補

▲ 意大利北部一間醫院上周，急需零件閥門才能令醫療儀器恢復運作，幸好獲當地3D打印技術團隊協助。

新型冠狀病毒疫情全球持續升溫，其中意大利更是歐洲疫情最慘重的國家，死亡病例突破2000宗，而疫情更壓垮當地醫療體系，人手、病床、呼吸器等醫療設備嚴重不足。意大利北部一間醫院上周，急需零件閥門才能令醫療儀器恢復運作，但可惜零件供應商無法即時提供零件，幸好獲當地3D打印技術團隊協助。

據外媒BBC新聞報道指，上周五（13日）意大利北部一間醫院，醫療儀器急需閥門才能運作。但由於意大利目前進入緊急狀態，閥門零件商欠缺相關零件，不能立刻送到醫院。Giornale di Brescia編輯Nunzia Vallini獲知事情後，便與總部位於米蘭的3D打印技術團隊FabLab聯繫及尋求協助。

其後FabLab邀請3D打印公司Isinnova創辦人兼行政總裁Cristian Fracassi，極速把3D打印機帶到醫院。而Fracassi測量該原始閥門後，便使用3D軟件重新設計閥門的零件，然後再打印，及後安裝到閥門上，令醫療儀器恢復運作。

▲ 3D打印公司Isinnova團隊極速把3D打印機帶到醫院，測量該原始閥門後，便使用3D軟件重新設計閥門的零件，然後再打印，及後安裝到閥門上，令醫療儀器恢復運作。（Isinnova資料圖片）

▲ （Isinnova資料圖片）

據報道指，在打印首批零件之後，目前Isinnova亦正積極批量生產閥門零件，期望能協助更多醫院解決問題。

此外，英國3D打印媒體3DPBM記者Davide Sher指，3D打印已逐步成為一項新趨勢，在生產零件有極大幫助。但他提醒，醫院有權在緊急情況下生產這些零件，但未是最合法的做法。要合法地獲得3D打印的STL文件及零件，需要這些零件的醫院就必須正式提出要求，方可獲批。

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責任編輯：曾曉汶