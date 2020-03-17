【酒店寒冬】半島酒店母企去年少賺60% 料今年首季錄經營虧損

▲ 大酒店指，受疫情影響，今年首兩個月收入按年跌21%。（資料圖片）

經營半島酒店的大酒店 （00045） 公布，去年盈利4.9億元，按年大跌59.4%，撇除非現金投資物業變動，基本盈利跌35%至4.8億元。每股盈利0.3元，派末期息每股9仙，按年跌43.8%，全年共派息13仙。

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新冠狀肺炎疫情在全球蔓延，截至今年2月底止，大酒店首兩個月收入按年跌21%，儘管已加強成本控制措施，估計今年首季將錄得經營虧損。

大酒店指，各地政府發出旅遊禁令、實行隔離和封城措施，集團旗下酒店收到大量的取消客房預訂，酒店餐廳也因而關閉，故收入出現損壞性的下降，集團正專注研究各種可行的措施控制營運成本，以及在可能情況下延遲資本支出。

香港半島酒店收入跌18%

去年度收入58.7億元，按年跌5.4%。其中，為主要收入來源的酒店業務，收入跌5%至42.9億元。香港半島酒店收入跌18%至11億元，出租率跌20個百分點，平均房租及平均可出租客房收入分別跌8%及34%。

大酒店解釋，去年是極具挑戰的一年，自6月起香港發生社會動盪和大型示威，多國政府發出旅遊提示，包括其兩大市場美國和日本，嚴重影響了訪港旅客人數，對業務造成負面影響。

集團續指，由於山頂纜車按計劃暫停服務，以進行第一階段的重大升級工程，加上集團位於倫敦、伊斯坦堡及仰光正在施工的新酒店項目的相關費用上升，上述影響更為顯著。

大酒店稱，上半年的前景，但仍對新冠肺炎疫情在未來數月內可受控抱有希望，相信對旅遊業的影響也會隨之減退。

大酒店今日收報7元，跌1.3%。

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