【全球大流行】美國科技巨擘聯手抗疫　擲重金捐款救災

新冠肺炎疫情持續，美國白宮早於上週三（11日）舉行會議，邀請Google、亞馬遜、蘋果等科技巨頭會面，與政府聯手協調應付疫情爆發。多間美國科技公司包括Google、Facebook、YouTube、微軟、Twitter等，周一（16日）亦發表聯合聲明稱，將緊密合作共同迎戰病毒疫情。
科企在背後投入創新研究，甚至掌控網上輿論走勢，成為抗疫關鍵。能力愈大、責任愈大，到底這些行業龍頭針對疫情，作出過什麼行動？
微軟：
- 推出全球疫情追蹤網站「Bing COVID-19 Tracker」，查看即時追蹤疫情狀況及相關資訊；
- 全球Microsoft Teams進階版用戶「Office 365 E1」提供為期6個月的免費試用服務；
- Bill & Melinda Gates基金會捐款1.25億美元，加快對抗新型冠狀病毒藥物研究；
- 送出免費居家檢測組予目前疫情最嚴重的西雅圖地區，另捐500萬美元幫助當地公衛機關應對疫情。
Google：
- 搜尋輸入「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或「新型冠狀病毒」等關鍵字，網頁將顯示SOS警報（SOS Alert），連接至官方最新防疫資訊
- 全球的G Suite及G Suite for Education客戶免費提供Hangouts Meet高級版（G Suite Enterprise Edition）功能；
- 內部工程師開發疫情網頁，幫助民眾了解最新資訊，以及鄰近的檢測地點；
- 姊妹公司Verily推病毒篩檢網站，問卷形式判斷患病；
- Google.org捐款500萬美元予全球應急。
Facebook：
- 禁止平台上刊登醫療用口罩的廣告或與銷售相關的內容，避免賣家藉疫情發國難財；
- 搜尋武漢肺炎、冠狀病毒等關鍵字，引導前往衞生署衞生防護中心網站，查詢最新資訊；
- 與第三方獨立機構合作，如果看到被證明為不實的貼文資訊，貼文旁會出現標示警告；
- 封鎖Instagram上被證實用來傳播不實訊息的主題標籤（hashtag）；
- 捐款加快全球防疫、檢測與相關應用；
- 購入兩部臨床診斷機，幫助矽谷所在的三藩市灣區對抗疫情；
- 捐款2000萬美元支援全球因應新冠病毒開展的救災工作。
蘋果：
- 加強審查疫情訊息APP，禁止病毒主題遊戲；
- Tim Cook表示，將抗疫的捐款金額加倍，以支持救助工作及社區恢復，但未有透露實際金額；
- 向加州聖荷西（San Jose）機構捐款100萬美元，彌補WWDC改為線上進行所造成的周邊收入損失。
亞馬遜：
- 網購訂單激增，將於美國增聘10萬名貨倉管理與送貨員，並提高時薪；
- 要求平台賣家遵守Marketplace公平定價政策（Fair Pricing Policy），警告口罩等防疫產品賣家勿發災難財，否則商品會被下架；
- 捐款500萬美元幫助西雅圖區的小企，度過疫情下的經濟難關。
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責任編輯：姚慧儀