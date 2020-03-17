【全球大流行】美國科技巨擘聯手抗疫　擲重金捐款救災

▲ 多間美國科技公司包括Google、Facebook、YouTube、微軟、Twitter等，周一（16日）亦發表聯合聲明稱，將緊密合作共同迎戰病毒疫情。

新冠肺炎疫情持續，美國白宮早於上週三（11日）舉行會議，邀請Google、亞馬遜、蘋果等科技巨頭會面，與政府聯手協調應付疫情爆發。多間美國科技公司包括Google、Facebook、YouTube、微軟、Twitter等，周一（16日）亦發表聯合聲明稱，將緊密合作共同迎戰病毒疫情。

科企在背後投入創新研究，甚至掌控網上輿論走勢，成為抗疫關鍵。能力愈大、責任愈大，到底這些行業龍頭針對疫情，作出過什麼行動？

微軟：

推出全球疫情追蹤網站「Bing COVID-19 Tracker」，查看即時追蹤疫情狀況及相關資訊；

全球Microsoft Teams進階版用戶「Office 365 E1」提供為期6個月的免費試用服務；

Bill & Melinda Gates基金會捐款1.25億美元，加快對抗新型冠狀病毒藥物研究；

送出免費居家檢測組予目前疫情最嚴重的西雅圖地區，另捐500萬美元幫助當地公衛機關應對疫情。

Google：

搜尋輸入「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或「新型冠狀病毒」等關鍵字，網頁將顯示SOS警報（SOS Alert），連接至官方最新防疫資訊

全球的G Suite及G Suite for Education客戶免費提供Hangouts Meet高級版（G Suite Enterprise Edition）功能；

內部工程師開發疫情網頁，幫助民眾了解最新資訊，以及鄰近的檢測地點；

姊妹公司Verily推病毒篩檢網站，問卷形式判斷患病；

Google.org捐款500萬美元予全球應急。

Facebook：

禁止平台上刊登醫療用口罩的廣告或與銷售相關的內容，避免賣家藉疫情發國難財；

搜尋武漢肺炎、冠狀病毒等關鍵字，引導前往衞生署衞生防護中心網站，查詢最新資訊；

與第三方獨立機構合作，如果看到被證明為不實的貼文資訊，貼文旁會出現標示警告；

封鎖Instagram上被證實用來傳播不實訊息的主題標籤（hashtag）；

捐款加快全球防疫、檢測與相關應用；

購入兩部臨床診斷機，幫助矽谷所在的三藩市灣區對抗疫情；

捐款2000萬美元支援全球因應新冠病毒開展的救災工作。

蘋果：

加強審查疫情訊息APP，禁止病毒主題遊戲；

Tim Cook表示，將抗疫的捐款金額加倍，以支持救助工作及社區恢復，但未有透露實際金額；

向加州聖荷西（San Jose）機構捐款100萬美元，彌補WWDC改為線上進行所造成的周邊收入損失。

亞馬遜：

網購訂單激增，將於美國增聘10萬名貨倉管理與送貨員，並提高時薪；

要求平台賣家遵守Marketplace公平定價政策（Fair Pricing Policy），警告口罩等防疫產品賣家勿發災難財，否則商品會被下架；

捐款500萬美元幫助西雅圖區的小企，度過疫情下的經濟難關。

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責任編輯：姚慧儀