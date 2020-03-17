高盛：中國首季GDP料負增長9%　疫情全球爆發窒礙復甦力度

新型冠狀病毒病炎全球大流行，全球經濟勢受衝擊，券商高盛調低中國經濟增長預測，以反映「黑天鵝」效應。高盛指，雖然內地官方1至2月份經濟活動數據已相當疲弱，但3月份的高頻數據反映，首季實質經濟增長情況要比先前估計的疲弱得多，因此將中國首季實質經濟（Real GDP）增長預測，由原先的按年增長2.5%，調低至負增長9%。

全年經濟料僅增3%

由於新型冠狀病毒近日已擴散至其他國家，高盛預期，中國以外地方的增長將於第二季明顯放慢，在全球經濟增長疲弱的大環境下，中國經濟活力的復甦力度變相受到限制，故預期中國實質經濟增長要到第三季才會回到疫情前水平。

高盛指，上半年大幅放慢的經濟活動將令中國今年難以「保6」，預期在大型刺激經濟措施推動下，全年經濟按年僅增長3%，較原先估計的5.5%更低。

「若環球疫情未能在未來數個月受控，中國的復甦之路將會再度押後。」

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