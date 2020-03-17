  • 21°C
香港時間 : 2020317日 (二) 17:40
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

高盛：中國首季GDP料負增長9%　疫情全球爆發窒礙復甦力度

金融經濟 17:00 2020/03/17

分享：

新型冠狀病毒病炎全球大流行，全球經濟勢受衝擊，券商高盛調低中國經濟增長預測，以反映「黑天鵝」效應。高盛指，雖然內地官方1至2月份經濟活動數據已相當疲弱，但3月份的高頻數據反映，首季實質經濟增長情況要比先前估計的疲弱得多，因此將中國首季實質經濟（Real GDP）增長預測，由原先的按年增長2.5%，調低至負增長9%。

全年經濟料僅增3%

由於新型冠狀病毒近日已擴散至其他國家，高盛預期，中國以外地方的增長將於第二季明顯放慢，在全球經濟增長疲弱的大環境下，中國經濟活力的復甦力度變相受到限制，故預期中國實質經濟增長要到第三季才會回到疫情前水平。

高盛指，上半年大幅放慢的經濟活動將令中國今年難以「保6」，預期在大型刺激經濟措施推動下，全年經濟按年僅增長3%，較原先估計的5.5%更低。

「若環球疫情未能在未來數個月受控，中國的復甦之路將會再度押後。」

相關文章：【與內地融合】香港失落全球最自由經濟體地位　1995年來首次（第二版）

【新冠肺炎】ING：疫情衝擊旅遊業　亞洲GDP損失或高達1150億美元

IMF下調中國今年經濟增長預測至5.6%　料疫情影響短暫

經濟 疫情 中國 冠狀病毒 全球大流行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）