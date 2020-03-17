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【閱文業績】閱文去年多賺2成 冀明年播《慶餘年》第二季（第二版）

金融經濟 18:12 2020/03/17

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閱文去年少賺 ，收入

閱文 （00772） 公佈去年業績，收入按年增長66%至83.5億元（人民幣，下同），純利增長2成至11億元，非通用會計準則盈利則增長33%至11.9億元，不派息。

閱文包含在線付費閱讀、網絡廣告、分銷第三方網絡遊戲的在線業務去年收入下滑，跌3%至37億元。同時，版權運營及其他業務收入大幅增長，按年升近3倍至46.4億元。

疫情利好在線閱讀

閱文管理層表示，新冠肺炎疫情對在線業務影響偏正面，用戶線上閱讀時長及消費均見增長，但對影視業務影響負面，主要因電視劇拍攝進度有延遲。

閱文又指，去年中國影視行業處於調整期，從監管角度預期今年不會有太大變化，但因應疫情爆發，看劇的用戶增多，市場需求上升，成為行業利好因素。

此外，閱文2018年收購影視製作公司新麗傳媒，惟新麗2018年、2019年均沒有完成業績對賭目標，閱文聯席首席執行官梁曉東表示，在內地絕大部分影視公司虧損情況下，新麗去年仍錄得5億元盈利，跑贏行業，加上新麗產品線豐富，對其成長仍有信心。

《慶餘年》第二季今年開始拍攝

閱文去年平均月活躍用戶由2.14億增值2.2億。集團表示，大熱劇集《慶餘年》第二季的開發已在進行中，將於今年開始拍攝，冀望明年可播出。新麗傳媒也正進行《精英律師》、《斗破蒼穹》第二季的開發。

（第二版新增管理層評論）

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