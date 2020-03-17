【泰國疫情】泰國潑水節延期　當地確診人數增至近200人

▲ 泰國增至近200人確診新冠肺炎，為應對疫情宣布潑水節延期及停課。

東南亞國家的新冠肺炎疫情仍未受控，泰國增至近200人確診。泰國為應對新冠肺炎疫情，宣布將推遲原定於4月舉行的潑水節（泰國新年，Songkran）。泰國未有將疫情上調至最高級別，但宣布停課及關閉酒吧等娛樂場所。

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泰國媒體《曼谷郵報》報道，該國再新增30宗新冠肺炎確診病例，累計增至177人確診，並錄得1宗死亡病例。當局治其中11宗新病例, 患者都與拳擊場有關, 料為集體感染。

泰國政府宣布，原定於4月13至15日舉行的潑水節將延期舉行。泰國副總理威沙努（Wissanu Kreangam）表示，同時取消於4月13日至15日的法定假日，其後會再宣布替代的法定假日日期。

泰國政府同時下令停課及暫時關閉部分公共場所，包括酒吧、戲院、鬥雞競技場以及其他娛樂場所，又禁止大型公眾聚會。

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泰國將疫情分爲3階段，政府表示現時仍維持第2階段。政府官員表示最高的第3階段涉及大規模社區傳播，但泰國目前僅出現有限度的本地傳播，亦成功追溯傳播源頭，因此未有提高至最高階段。

威沙努又指，泰國已針對中國内地、南韓、伊朗、意大利、香港及澳門等危險地區，採取最嚴格的預防措施。泰國亦會每日評估其餘國家及地區的風險，要求旅客提供健康證明，並於安裝用於健康監測的手機應用程式。

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責任編輯：鄭錦玲