【香港失業率】2月失業率增0.3百分點至3.7%　創9年新高

政府統計處公布，經季節性調整的失業率由2019年11月至20年1月的3.4%，2019年12月至20年2月的3.7%，按月提高0.3個百分點。就業不足率就由1.2%升至1.5%。

港府指出，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於建造業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

勞工及福利局局長羅致光指，由於2019冠狀病毒（COVID-19）疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化。經季節性調整的失業率3.7%，是超過9年來的高位。就業不足率亦上升0.3個百分點至1.5%的5年高位。總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。勞動人口的跌幅也同時擴大，顯示部分人士在失去工作時選擇離開勞動市場。

他續指，以行業劃分，消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者皆為約十年來的最高水平。餐飲服務活動業的情況尤為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。

羅致光預期，勞工市場短期內面對更大壓力，確實影響視為疫情全球大流行的持續時間和嚴重程度。

提高「展翅青見計劃」最高在職津貼

面對失業率上升，羅致光表示，今年下半年，勞工處計劃調升「展翅青見計劃」下的在職培訓最高津貼金額，進一步鼓勵僱主聘用青年人，並為他們提供在職培訓。

據政府統計處資料，香港最新就業人數為376.88萬人，較前月少3.44萬人；總勞動人口就少2.25萬人至390.3萬人。

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