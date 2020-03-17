▲ 口罩文化差異 港人稱公民義務 歐美主張留給醫護

歐美疫情持續，但街上未見人人戴口罩的情況。亞洲人會戴口罩預防疾病，甚至出現搶購口罩的情況。《時代》（Times）雜誌探討亞洲和歐美的「口罩文化差異」，訪問了一名在美國留學的港人，她指出，戴口罩是「公民義務」；美國專家則認為，口罩作為重要的醫療物資，應優先留給醫護人員。

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美國疫情開始擴散，20歲、在美國留學的Cheryl Man提到，在紐約市地鐵上，幾乎只有她一人戴上口罩。她稱，當地人沒有戴口罩預防疾病的習慣；即使沒有生病，在辦公室戴上口罩，也會被問到「是否生病」了，甚至在街上遭冷嘲熱諷。

Cheryl Man感到不解，並表示：

為何他們如此看我？ 這是（戴口罩）公民義務（civic duty）。如果我受感染，並戴上口罩，就可以切斷感染鏈。這可以拯救很多人。

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香港的傳染病專家多次呼籲，民眾外出可戴上口罩；亞洲其他地區，如台灣、南韓、日本，都有「戴口罩預防」這個文化。不過，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）和美國專家的看法不同，他們認為，病人才需戴口罩。

美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）上月底時呼籲，民眾不要搶購口罩，指口罩難阻普羅大眾受感染，搶購口罩反令醫護人員不夠用，令社區更危險。

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▲ 亞洲多地民眾也戴上口罩防疫。

記者：鄧燕君