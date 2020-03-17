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平保猛將任滙川辭職　傳將加盟騰訊攻金融平台

金融經濟 16:28 2020/03/17

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任匯川辭任平保，有傳將加盟騰訊。

平安保險 （02318） 的猛將任匯川，以個人身體原因辭去執行董事、副董事長職務，將在平安集團繼續工作至5月31日，結束28年的平安職務，情況頗耐人尋味，有報道指，是去騰訊 （00700） 任職。

聯想 （00992） 於年初期間，亦曾出現類似情況，聯想集團前副總裁、手機業務負責人常程而辭職時，官方指他長期負責激烈的手機業務，承受巨大壓力，基於個人健康及家庭原因選擇離職。其後即加入小米 （01810） ，擔任副總裁，負責手機產品規劃。

相關文章：聯想手機最高負責人常程過檔小米　擔任小米集團副總裁

平保通告指，「任匯川因為個人身體原因，於2020年3月16日正式辭去公司執行董事、副董事長職務。公司接受其辭任請求。任匯川將繼續在公司工作至5月31日。任匯川於1992年加入公司，在中國平安財產保險股份有限公司、平安信託有限責任公司等多個崗位上擔任管理職務，並先後出任公司副總經理、總經理、副董事長，見證了本公司從小到大、創新進取的重要發展歷程，為公司各個階段的發展做出了重要貢獻，董事會對此表示衷心感謝。」

據內地傳媒指，任匯川透露辭職意向後，公司進行多方挽留但無果。任匯川表示，「作為一名28年司齡的老員工，能參與和見證平安自深圳起步，到屹立世界的曆程，我感到無比自豪。長時間奔跑後，我希望歇一下，用一段時間休養調理，拿出更多時間陪伴家人。一路走來，我最感恩的人是馬明哲董事長，對於我，馬總如師長、如父兄，一路培養，一路厚愛，他給我的教誨，我將永遠銘記在心。我也和集團董事會、執委班子及專業公司的各位同仁都建立了深厚的友誼，大家同舟共濟，情同手足，經曆了平安無數個艱難和榮光的時刻，我也同樣深深地感謝他們。我堅信，在掌舵人馬總的帶領下，平安會像一艘有自驅力的航空母艦，一如既往地勇往直前。」

任匯川先後參與平保AH股的上市，收購深圳市商業銀行收購等工作，重點建設綜合金融平台。

1997年，馬明哲邀請麥肯錫對平安進行全方位的診斷和流程再造，平安從各個部門抽調了30多人組成集團發展改革中心，負責按照麥肯錫的診斷報告，來推動公司改革，而這30多人被稱為「小麥」。

在「小麥」當中，除各個部門的負責人之外，多為年輕有潛力的後備幹部，其中就包括任匯川。他是在1997年底被抽調到發展改革中心，負責組織實施平安第一例產險營銷體制改革。

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香港股票 騰訊控股（00700） 中國平安（02318）

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