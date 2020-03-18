【歐洲封關】全球主要封關國家地區 名單列表懶人包

▲ 【新冠肺炎全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，全球多個國家和地區都實施出入境管制，「封關」、「鎖國」成為流行語。美國及歐洲疫情愈發嚴重，繼美國對歐洲封關後，歐盟亦正式宣佈封關30天，神根區史無前例暫停運作。歐洲全體封關前，意大利、西班牙、德國等歐洲國家已相繼封關，關閉部分或全部邊境，禁止外國人入境。

（更新歐盟封關情況；日本與南韓、澳洲與新西蘭、美國與加拿大等地封關措施請往下看）

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【歐洲封關國家地區】

歐盟

歐盟3月17日決定，封閉歐盟外部邊境30天，即時生效。非歐盟成員國公民期內不得入境歐盟，歐盟長期居民、歐盟成員國公民直系親屬、英國公民、外交官與國際醫療工作人員除外。

歐盟封關範圍，覆蓋愛爾蘭以外歐盟其餘26個成員國，還包括冰島、列支登士敦、挪威、瑞士4個非歐盟成員國，意味措施覆蓋所有神根區國家*。

愛爾蘭與英國有人員自由流動協議，因此並未納入歐盟封關範圍。

英國雖然1月已經脫離歐盟，但現正處於脫歐過渡期，因此不受歐盟封關影響，但英國表明無計劃跟隨歐盟封關。

歐盟較早前亦發佈指引，指示神根區國家按實際情況，重設邊境檢查與出入境管制等措施。

*神根區26國：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

神根區並未包括保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、羅馬尼亞4個歐盟成員國。

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德國

德國關閉與丹麥、盧森堡、法國、瑞士及奧地利接壤邊境。

（最後更新日期：3月15日）

丹麥

丹麥禁止未能證明必須旅行的所有外國人入境。

（最後更新日期：3月14日）

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捷克

捷克頒佈緊急狀態，禁止中國、南韓、伊朗、意大利、西班牙、法國、德國、英國等「高危」國家旅客入境捷克。

捷克來往德國、奧地利巴士停運。捷克對外空運亦受限制。

（最後更新日期：3月14日）

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西班牙

西班牙關閉全國邊境，只容許西班牙公民、居民及特殊情況人士入境。西班牙與意大利航班暫停至最早3月25日。

（最後更新日期：3月16日）

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意大利

意大利全國封城限制民眾跨境出行，暫停來往中國航班。

（最後更新日期：3月3日）

俄羅斯

俄羅斯禁止中國、南韓、伊朗及意大利公民入境，過境轉機除外。

俄羅斯與波蘭、挪威接壤邊境禁止外國人入境。

俄羅斯來往歐盟成員國、挪威、瑞士航班，限於連接雙方首都航線。

（最後更新日期：3月16日）

【亞洲封關國家地區】

中國內地

北京市3月16日起，強制外來人士進城後在指定地點隔離14天；安徽、內蒙、海南三亞等地亦有類似措施。

香港

香港3月19日起要求所有旅客自我隔離14天。

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台灣

台灣要求從歐洲神根區26*、英國、愛爾蘭、阿聯酋入境旅客自我隔離14天。

（最後更新日期：3月14日）

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日本

日本禁止持有中國湖北、浙江省發出護照人士，以及南韓、伊朗及意大利公民入境。

日本亦暫時取消香港、澳門、南韓公民免簽證入境日本安排。

（最後更新日期：3月15日）

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南韓

南韓禁止持有中國湖北發出護照持有人，以及過去14天內曾到湖北人士入境南韓。

南韓暫時取消外國人免簽證入境濟州島，以及中國及日本公民免簽證入境南韓安排。

（最後更新日期：3月16日）

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泰國

泰國要求中國內地、香港、澳門、南韓、伊朗、意大利旅客入境泰國時提交證明，證明登機前接受新冠肺炎病毒測試結果陰性，以及購有保額至少10萬美元保險。

所有入境泰國旅客必須回答問卷，並接受體溫檢測。

（最後更新日期：3月13日）

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【大洋洲封關國家地區】

澳洲

澳洲3月15日宣佈，所有入境國際旅客必須自我隔離14天，並禁止外國開出遊輪泊岸30天。

所有過去14天內曾到中國、南韓、伊朗或意大利非澳洲公民，不得入境澳洲。

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新西蘭

新西蘭3月14日起要求所有入境旅客，包括新西蘭公民，自我隔離14天。

【美洲封關國家地區】

美國

美國3月11日起，禁止歐洲神根區26國居民，以及過去14日曾到有關國家非美國公民入境美國；3月16日擴至英國、愛爾蘭；措施此前已覆蓋中國、伊朗。

自3月13日起，曾赴疫情高危地區美國公民或永久居民，返回美國的話必須在以下13個機場之一着陸受檢：

• 波士頓洛根國際機場（BOS）

• 芝加哥奧克爾國際機場（ORD）

• 達拉斯／沃思堡國際機場（DFW）

• 底特律都會機場（DTW）

• 壇香山國際機場（HNL）

• 阿特蘭大國際機場（ATL）

• 紐約甘迺迪國際機場（JFK）

• 洛杉磯國際機場（LAX）

• 邁亞密國際機場（MIA）

• 紐瓦克國際機場（EWR）

• 三藩市國際機場（SFO）

• 西雅圖國際機場（SEA）

• 華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）

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加拿大

加拿大3月16日起，禁止非加拿大公民或永久居民入境，加拿大公民直系親屬、美國公民、國際航空機組人員、外交官除外。

加拿大3月18日起，只容許全國4個機場營運國際航班，以便集中檢疫：

• 多倫多皮爾遜國際機場（YYZ）

• 蒙特利爾杜魯多國際機場（YUL）

• 溫哥華國際機場（YVR）

• 卡爾加里國際機場（YYC）

加拿大來往美國、墨西哥、加勒比海各地，以及加拿大東岸對開法國領地聖皮埃爾和密克隆（Saint Pierre and Miquelon）航班除外。

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