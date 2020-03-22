【新加坡封關】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包

▲ 【新冠肺炎全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包

新加坡加入封關行列，禁止外國短期旅客入境或過境新加坡。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，全球多國和地區都實施出入境管制，封關、鎖國成為流行語。加拿大確診個案在迅速增加下，美國宣佈對加拿大封關。美國早前對歐洲封關後，歐盟亦正式宣佈封關30天，神根區史無前例暫停運作。

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【亞洲封關國家地區】

新加坡

新加坡政府宣布由周一（23日）晚11時59分起封關，所有外國短期旅客都不得入境或過境新加坡。至於持有工作證的外籍人士如從事提供基本服務行業，例如醫療及運輸業，該人士及其家屬則可入境。

新加坡封關周二生效 禁短期旅客入境或過境

中國內地

北京市3月16日起，強制外來人士進城後在指定地點隔離14天；安徽、內蒙、海南三亞等地亦有類似措施。

香港

香港3月19日起要求所有旅客自我隔離14天。

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台灣

台灣3月19日起，禁止所有非台籍旅客入境，而包括台灣民眾在內所有入境者，必須自我隔離14天。

台灣同時規定，3月5日至14日期間，曾赴歐洲民眾返台後必須居家檢疫，不得外出。

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馬來西亞

馬來西亞3月18日起，禁止所有外國旅客入境馬來西亞，或經馬來西亞機場轉機，措施初步維持至3月31日。馬來西亞政府表示，如有需要，會延長封關時間。

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泰國

泰國要求中國內地、香港、澳門、南韓、伊朗、意大利旅客入境泰國時提交證明，證明登機前接受新冠肺炎病毒測試結果陰性，以及購有保額至少10萬美元保險。

所有入境泰國旅客必須回答問卷，並接受體溫檢測。

（最後更新日期：3月13日）

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日本

日本表示，來自歐洲大部份國家的人士入境後，需接受14日隔離，而對這些國家所發出的簽證亦會失效。



日本早前已禁止持有中國湖北、浙江省發出護照人士，以及南韓、伊朗及意大利公民入境。

日本亦暫時取消香港、澳門、南韓公民免簽證入境日本安排。

（最後更新日期：3月18日）

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南韓

南韓禁止持有中國湖北發出護照持有人，以及過去14天內曾到湖北人士入境南韓。

南韓暫時取消外國人免簽證入境濟州島，以及中國及日本公民免簽證入境南韓安排。

（最後更新日期：3月16日）

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【大洋洲封關國家地區】

澳洲

澳洲宣佈，當地時間3月18日晚上9時起，禁止非公民和非居民入境。

澳洲人仍然可回國，但須自我隔離14天。政府此前曾禁止曾到過中國，伊朗，意大利、南韓的外國人入境澳洲。

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新西蘭

新西蘭於3月19日午夜起，禁止外國人入境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，在新西蘭公布措施前，已向新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）查詢，措施不會影響居住在新西蘭的澳洲人（同是新西蘭居民）。

【美洲封關國家地區】

美國

美國總統特朗普3月18日宣布，美國對加拿大封關，關閉美國與加拿大邊境，禁止非必要跨境旅行，只容許貨物通行，但每天跨境到美國上班加拿大人不受影響。

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美國3月11日起，禁止歐洲神根區26國居民，以及過去14日曾到有關國家非美國公民入境美國；3月16日擴至英國、愛爾蘭；措施此前已覆蓋中國、伊朗。

自3月13日起，曾赴疫情高危地區美國公民或永久居民，返回美國的話必須在以下13個機場之一着陸受檢：

• 波士頓洛根國際機場（BOS）

• 芝加哥奧克爾國際機場（ORD）

• 達拉斯／沃思堡國際機場（DFW）

• 底特律都會機場（DTW）

• 壇香山國際機場（HNL）

• 阿特蘭大國際機場（ATL）

• 紐約甘迺迪國際機場（JFK）

• 洛杉磯國際機場（LAX）

• 邁亞密國際機場（MIA）

• 紐瓦克國際機場（EWR）

• 三藩市國際機場（SFO）

• 西雅圖國際機場（SEA）

• 華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）

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加拿大

加拿大3月18日與美國同時互相封關，只容許跨境往加拿大上班美國人，或美國醫療人員入境加拿大。美加之間貨物運輸不受影響。

加拿大3月16日起，禁止非加拿大公民或永久居民入境，加拿大公民直系親屬、美國公民、國際航空機組人員、外交官除外。

加拿大3月18日起，只容許全國4個機場營運國際航班，以便集中檢疫：

• 多倫多皮爾遜國際機場（YYZ）

• 蒙特利爾杜魯多國際機場（YUL）

• 溫哥華國際機場（YVR）

• 卡爾加里國際機場（YYC）

加拿大來往美國、墨西哥、加勒比海各地，以及加拿大東岸對開法國領地聖皮埃爾和密克隆（Saint Pierre and Miquelon）航班除外。

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【歐洲封關國家地區】

歐盟

歐盟3月17日決定，封閉歐盟外部邊境30天，即時生效。非歐盟成員國公民期內不得入境歐盟，歐盟長期居民、歐盟成員國公民直系親屬、英國公民、外交官與國際醫療工作人員除外。

歐盟封關範圍，覆蓋愛爾蘭以外歐盟其餘26個成員國，還包括冰島、列支登士敦、挪威、瑞士4個非歐盟成員國，意味措施覆蓋所有神根區國家*。

愛爾蘭與英國有人員自由流動協議，因此並未納入歐盟封關範圍。

英國雖然1月已經脫離歐盟，但現正處於脫歐過渡期，因此不受歐盟封關影響，但英國表明無計劃跟隨歐盟封關。

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歐盟較早前亦發佈指引，指示神根區國家按實際情況，重設邊境檢查與出入境管制等措施。

*神根區26國：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

神根區並未包括保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、羅馬尼亞4個歐盟成員國。

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德國

德國關閉與丹麥、盧森堡、法國、瑞士及奧地利接壤邊境。

（最後更新日期：3月15日）

丹麥

丹麥禁止未能證明必須旅行的所有外國人入境。

（最後更新日期：3月14日）

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捷克

捷克頒佈緊急狀態，禁止中國、南韓、伊朗、意大利、西班牙、法國、德國、英國等「高危」國家旅客入境捷克。

捷克來往德國、奧地利巴士停運。捷克對外空運亦受限制。

（最後更新日期：3月14日）

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西班牙

西班牙關閉全國邊境，只容許西班牙公民、居民及特殊情況人士入境。西班牙與意大利航班暫停至最早3月25日。

（最後更新日期：3月16日）

意大利

意大利全國封城限制民眾跨境出行，暫停來往中國航班。

（最後更新日期：3月3日）

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俄羅斯

俄羅斯禁止中國、南韓、伊朗及意大利公民入境，過境轉機除外。

俄羅斯與波蘭、挪威接壤邊境禁止外國人入境。

俄羅斯來往歐盟成員國、挪威、瑞士航班，限於連接雙方首都航線。

（最後更新日期：3月16日）