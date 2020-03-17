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【全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包

環球社會熱點 16:33 2020/03/17

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【新冠肺炎全球疫情】主要封關國家地區名單列表懶人包

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，全球多個國家和地區都實施出入境管制，「封關」、「鎖國」成為流行語。美國及歐洲疫情愈發嚴重，美國對歐洲封關，而意大利、西班牙、德國等歐洲相繼封關，關閉部分或全部邊境，禁止外國人入境後，歐盟亦料會於周二（17日）稍後全體封關。

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【亞洲封關國家地區】

  • 中國內地

北京市3月16日起，強制外來人士進城後在指定地點隔離14天；安徽、內蒙、海南三亞等地亦有類似措施。

  • 香港

香港3月19日起要求所有旅客自我隔離14天。

「返中國比留歐美更安全」美媒：中國成疫情避風港

  • 台灣

台灣要求從歐洲神根區26國*、英國、愛爾蘭、阿聯酋入境旅客自我隔離14天。

（最後更新日期：3月14日）

*神根區26國：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

北歐航空臨時裁員90% 1萬人受影響

  • 日本

日本禁止持有中國湖北、浙江省發出護照人士，以及南韓、伊朗及意大利公民入境。

日本亦暫時取消香港、澳門、南韓公民免簽證入境日本安排。

（最後更新日期：3月15日）

【日本疫情分佈】名古屋重災 東京大阪新確診放緩

  • 南韓

南韓禁止持有中國湖北發出護照持有人，以及過去14天內曾到湖北人士入境南韓。

南韓暫時取消外國人免簽證入境濟州島，以及中國及日本公民免簽證入境南韓安排。

（最後更新日期：3月16日）

【南韓疫情分佈】南韓向所有旅客實施入境管制

  • 泰國

泰國要求中國內地、香港、澳門、南韓、伊朗、意大利旅客入境泰國時提交證明，證明登機前接受新冠肺炎病毒測試結果陰性，以及購有保額至少10萬美元保險。

所有入境泰國旅客必須回答問卷，並接受體溫檢測。

（最後更新日期：3月13日）

【泰國入境】檢疫3大注意 民航局頒具體措施

【大洋洲封關國家地區】

  • 澳洲

澳洲3月15日宣佈，所有入境國際旅客必須自我隔離14天，並禁止外國開出遊輪泊岸30天。

所有過去14天內曾到中國、南韓、伊朗或意大利非澳洲公民，不得入境澳洲。

  • 新西蘭

新西蘭3月14日起要求所有入境旅客，包括新西蘭公民，自我隔離14天。

【美洲封關國家地區】

  • 美國

美國3月11日起，禁止歐洲神根區26國*居民，以及過去14日曾到有關國家非美國公民入境美國；3月16日擴至英國、愛爾蘭；措施此前已覆蓋中國、伊朗。

自3月13日起，曾赴疫情高危地區美國公民或永久居民，返回美國的話必須在以下13個機場之一着陸受檢：

• 波士頓洛根國際機場（BOS）
• 芝加哥奧克爾國際機場（ORD）
• 達拉斯／沃思堡國際機場（DFW）
• 底特律都會機場（DTW）
• 壇香山國際機場（HNL）
• 阿特蘭大國際機場（ATL）
• 紐約甘迺迪國際機場（JFK）
• 洛杉磯國際機場（LAX）
• 邁亞密國際機場（MIA）
• 紐瓦克國際機場（EWR）
• 三藩市國際機場（SFO）
• 西雅圖國際機場（SEA）
• 華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）

【美國疫情分佈】紐約確診近1000 特朗普：天佑美國！

特朗普公布指南 籲生病者閉關勿外出

  • 加拿大

加拿大3月16日起，禁止非加拿大公民或永久居民入境，加拿大公民直系親屬、美國公民、國際航空機組人員、外交官除外。

加拿大3月18日起，只容許全國4個機場營運國際航班，以便集中檢疫。加拿大來往美國、墨西哥、加勒比海各地，以及加拿大東岸對開法國領地聖皮埃爾和密克隆（Saint Pierre and Miquelon）航班除外。

4個機場分別是：

• 多倫多皮爾遜國際機場（YYZ）
• 蒙特利爾杜魯多國際機場（YUL）
• 溫哥華國際機場（YVR）
• 卡爾加里國際機場（YYC）

【加拿大疫情分佈】80%省份失守 逾400確診

加拿大總理杜魯多宣佈 封關禁外國人入境

【歐洲封關國家地區】

  • 歐盟

歐盟預料3月17日稍後正式拍板，封閉歐盟外部邊境30天，禁止外國人入境。神根區內國家亦料會各自重設邊檢。

【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日 法國搶閘宣佈

  • 德國

德國關閉與丹麥、盧森堡、法國、瑞士及奧地利接壤邊境。

（最後更新日期：3月15日）

  • 丹麥

丹麥禁止未能證明必須旅行的所有外國人入境。

（最後更新日期：3月14日）

英國「已放棄圍堵疫情」 新加坡炮轟

英國政府堅拒停課 只升級控疫措施

  • 捷克

捷克頒佈緊急狀態，禁止中國、南韓、伊朗、意大利、西班牙、法國、德國、英國等「高危」國家旅客入境捷克。

捷克來往德國、奧地利巴士停運。捷克對外空運亦受限制。

（最後更新日期：3月14日）

捷克全國封關 外國人禁止入境

  • 西班牙

西班牙關閉全國邊境，只容許西班牙公民、居民及特殊情況人士入境。西班牙與意大利航班暫停至最早3月25日。

（最後更新日期：3月16日）

西班牙或延長封城 疫情15日内未必受控

意大利醫院澄清 沒有任由病人死去

  • 意大利

意大利全國封城限制民眾跨境出行，暫停來往中國航班。

（最後更新日期：3月3日）

  • 俄羅斯

俄羅斯禁止中國、南韓、伊朗及意大利公民入境，過境轉機除外。

俄羅斯與波蘭、挪威接壤邊境禁止外國人入境。

俄羅斯來往歐盟成員國、挪威、瑞士航班，限於連接雙方首都航線。

（最後更新日期：3月16日）

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