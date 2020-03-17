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騰訊全面啟用遊戲防沉迷新規 未成年用戶每月設400元充值上限

金融經濟 15:57 2020/03/17

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騰訊宣佈全面推進未成年遊戲用戶防沉迷新規，對實名註冊、遊戲時長、充值上限均有規定。圖為騰訊熱門手游《和平精英》。

內地政府近年嚴控青少年沉溺網絡遊戲，去年底針對未成年人遊戲用戶身份驗證、遊戲時長、付費等作出規定。騰訊 （00700） 最新表示，經過1月4款產品的試點後，騰訊遊戲本月將全面推進防沉迷新規的落實，計劃上半年內在全部移動遊戲中啟用新的防沉迷規則。

騰訊遊戲指，旗下4款遊戲《我叫MT4》、《天龍八部手游》、《和平精英》、《自由幻想手游》率先啟動防沉迷新規試點，本周會將新規拓至《聖鬥士星矢（騰訊）》、《火影忍者：忍者新世代》、《斗破蒼穹：斗帝之路》、《尋仙手游》、《劍網3：指尖江湖》、《奇蹟暖暖》、《傳奇世界》、《華夏手游》8款產品，後續其他遊戲產品也將排期接入。

根據國家新聞出版署去年底發布的《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲用戶需進行實名註冊，網遊企業每日22時至次日8時，不得為未成年人提供遊戲服務，未成年人假日遊戲時長不超過3小時，其他時間每日不超過1.5小時。

文件對充值亦有規定，8周歲至16周歲用戶單次充值金額不得超過50元（人民幣，下同），每月累計不超過200元；16周歲至18周歲用戶，單次充值金額不超過100元，每月累計不超過400元。

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