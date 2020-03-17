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富蘭克林鄧普頓推創新領域基金　主題性買新科技股

金融經濟 15:54 2020/03/17

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新經濟行業近年成為市場焦點，基金公司富蘭克林鄧普頓今日宣布在港推出名為「富蘭克林創新領域基金」的主題基金

新經濟行業近年成為市場焦點，基金公司富蘭克林鄧普頓今日宣布在港推出名為「富蘭克林創新領域基金」的主題基金，主要投資在創新領域中「處於領先地位、充分利用新科技、管理優越並受惠新行業狀況的公司」。

上述「富蘭克林創新領域基金」由美國加州富蘭克林股票團隊基金經理Matthew Moberg帶領及管理，截至1月底，基金97.18%倉位投資於股票，其餘為現金，十大持倉中不乏科技股，例如亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、 Shopify（美：SHOP）、阿里巴巴（美：BABA）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）等等。

富蘭克林股票團隊富蘭克林創新領域基金基金經理Matthew Moberg認為，創新領域公司股份常被錯誤定價，故需要主動管理，並形容有關投資能創造長期財富，旗下基金正「尋找具可持續增長趨勢」，同時估值被低估的企業，當中包括一些「利用新科技迎合購物、交流、旅行、體驗技術和生活模式變化的企業」。

Moberg更提醒，創新企業股票需用「一種非傳統方法」挑選，故基金投資觀點可能會與市場觀點「截然不同」。

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