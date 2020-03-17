【美國疫情】美加警方充「廁紙守衛」 維持超市秩序

新冠肺炎肆虐全球，各地除了出現搶購口罩、消毒搓手液等防疫用品，連食米、廁紙等都成為盲搶的目標，美國與加拿大當地亦造成一股盲搶風潮，出現「廁紙之亂」。兩國有部分地區動用警力，派遣警察作「廁紙守衛」，以維持超市秩序。

據英國《太陽報》（The Sun）報道，在美國各地因對冠狀病毒的擔憂而湧現恐慌性搶購後，有民眾更為廁紙在超市內大打出手。有見及此，當地的超市急聘額外的保安人員看守著擺放廁紙的貨架，以免再發生任何搶廁紙的紛爭。

▲ 伯格拍攝的圖片顯示，至少有三名警察在顧客在埸時對散裝廁紙架守衛，並保持警惕。

有超市顧客伯格（Chris Berg）周一（16日）在社交媒體Twitter指，看到警察在北達科他州城市法戈（Fargo）的超市Costco內守衛著大批廁紙。他稱：「剛去了Costco，警察在今天早上在那守衛，因為超市剛剛收到了750條廁紙供應。Costco限定每人只可購買1公斤的限額，但仍在90分鐘內售罄。」

另外，有加拿大網民在社交媒體Reddit表示，在加拿大北部城市看到有警察保護衛生紙的供應。在Costco營業前，人們已經在周圍排起長長人龍，因為他們知道有整箱廁紙售賣，所以警察出來維持超市秩序。在安大略省，有超市更已聘請持槍保安員。

▲ 在加拿大北部城市有人看到警察保護廁紙的供應。

早前，加拿大許多人衝出去店舖搶購廁紙和物資，以便為在短缺時做好準備。在加拿大溫哥華，大型超市Costco大排長龍，加拿大超市Real Canadian Superstore的廁紙更被搶購一空。

責任編輯：曾子龍

