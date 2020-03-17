證監會：繼續招聘行政總裁工作　券商孖展指引運作良好

▲ 證監會行政總裁歐達禮9月退任。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）9月退任，證監會去年啟動招聘新行政總裁程序。證監會主席雷添良出席立法會會議時稱，由財政司司長領導的行政總裁遴選委員會正繼續招聘工作，暫未有新消息透露。

外界視證監會副行政總裁、中介機構部執行董事梁鳳儀為熱門繼任人選，她今以署理行政總裁出席立法會，交代去年實行券商孖展融資指引，涉及加強監管券商孖展的槓桿比率，指出指引實行半年，運作良好，業界槓桿率已減低。

梁鳳儀表示，業界在市場波動時需要加強管理風險，但體諒業界在新指引未必能即時達標，會繼續與未達標的業界商議，提出改善方法。

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雷添良則指，自從2008年環球金融海嘯後，一直有留意業界經營所面對的困難，不時都會豁免牌費，今年也會繼續提供豁免。

證監會一直預留30億元儲備作購置辦公室，雷添良指，目前尚未有定案，指證監會人手達900名，需要不少地方辦公，因此物色時間較長。雷添良續稱，今年第二季證監會辦公室將由中環轉至鰂魚涌，可大幅節省租金。

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