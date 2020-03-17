【與內地融合】香港首次失落全球最自由經濟體地位　政府：制度優勢未有影響（第三版）

美國傳統基金會公布，2020年經濟自由度指數，香港今年整體評分下跌1.1分至89.1，首次被新加坡超越，跌至全球第二位，是該指數自1995年創立以來，首次失落「全球最自由經濟體」地位。

政府：香港與內地加強聯繫 不會損害香港自由

香港特區政府發言人表示，對於香港的排名下降至第二位，並失落已連續25年被評為全球最自由經濟體的美譽，自然感到失望，香港去年面對前所未有的挑戰，雖然過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待這些事件可能影響了香港在投資環境方面的得分，但香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁。

發言人強調，「隨着內地繼續開放、經濟改革進一步深化，香港在國家的重大發展戰略中，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，既能擔當「促成者」角色，亦同時會是「受惠者」。與基金會的憂慮相反，香港與內地在貿易、旅遊和金融方面加強聯繫，並不會損害香港的自由。」

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投資自由度大跌10分 安全問題不確定增

香港自1995至2019年，連續25年蟬聯全球最自由經濟體。今年香港評分下降，主要由於投資自由度指數大跌10分影響，貨幣政策自由度評分也跌5.7分。新加坡的評分就維持在89.4分排名第一。

基金會解釋，香港作為一個開放型市場，雖然投資環境仍然理想，仍然是一個充滿活力的國際金融中心，具有高度競爭力及開放性，但與安全問題有關的不明朗因素增加，導致投資風險上升。

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排名 國家/地區 評分 變化 1 新加坡 89.4 ─ 2 香港 89.1 -1.1 3 新西蘭 84.1 -0.3 4 澳洲 82.6 +1.7 5 瑞士 82.0 +0.1 6 愛爾蘭 80.9 +0.4 7 英國 79.3 +0.4 8 丹麥 78.3 +1.6 9 加拿大 78.2 +0.5 11 台灣 77.1 -0.2 35 澳門 70.3 -0.7 103 中國 59.5 +1.1

持續的政治和社會動盪 削弱營商聲譽

基金會指出，香港自1997年回歸以來，實施「一國兩制」，但自香港特區政府於2019年提出修訂《逃犯條例》後，香港的司法獨立受到嚴重威脅，持續數月的政治和社會動盪，已削弱香港作為全球最佳營商地點之一的聲譽，導致投資流入受壓抑，破壞了原本良好的投資環境。

與此同時，政府、社會、司法及經濟的緊張局面於2019年全面爆發，窒礙了香港的經濟活動，亦加劇了港人對內地干預的憂慮，但即使如此，香港仍是亞洲最重要的金融及貿易中心之一。

與內地日益融合 風險相應增加

2019年前香港經濟平穩增長，但去年步入衰退。同時，香港在貿易、旅遊和金融方面與內地日益融合，亦導致香港經濟自由的風險相應增加。



排名第三至五位則為新西蘭、澳洲及瑞士；內地得分上升，但排名下跌3位至第103位。

（第三版加入政府回應，第二版加入詳細原因）

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