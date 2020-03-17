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【與內地融合】香港失落全球最自由經濟體地位　1995年來首次（第二版）

金融經濟 15:55 2020/03/17

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美國傳統基金會公布，2020年經濟自由度指數，香港今年整體評分下跌1.1分至89.1，首次被新加坡超越，跌至全球第二位，是該指數自1995年創立以來，首次失落「全球最自由經濟體」地位。

投資自由度大跌10分　安全問題不確定增

香港自1995至2019年，連續25年蟬聯全球最自由經濟體。今年香港評分下降，主要由於投資自由度指數大跌10分影響，貨幣政策自由度評分也跌5.7分。新加坡的評分就維持在89.4分排名第一。

基金會解釋，香港作為一個開放型市場，雖然投資環境仍然理想，仍然是一個充滿活力的國際金融中心，具有高度競爭力及開放性，但與安全問題有關的不明朗因素增加，導致投資風險上升。

相關文章：【香港經濟】陳茂波料失業率攀升至9年來最高水平

排名 國家/地區 評分 變化
1 新加坡 89.4
2 香港 89.1 -1.1
3 新西蘭 84.1 -0.3
4 澳洲 82.6 +1.7
5 瑞士 77.1 -0.2
6 馬來西亞 74.7 +0.7
7 南韓 74 +1.7
8 日本 73.3 +1.2
9 澳門 70.3 -0.7
103 中國 59.5 +1.1

持續的政治和社會動盪　削弱營商聲譽

基金會指出，香港自1997年回歸以來，實施「一國兩制」，但自香港特區政府於2019年提出修訂《逃犯條例》後，香港的司法獨立受到嚴重威脅，持續數月的政治和社會動盪，已削弱香港作為全球最佳營商地點之一的聲譽，導致投資流入受壓抑，破壞了原本良好的投資環境。

與此同時，政府、社會、司法及經濟的緊張局面於2019年全面爆發，窒礙了香港的經濟活動，亦加劇了港人對內地干預的憂慮，但即使如此，香港仍是亞洲最重要的金融及貿易中心之一。

與內地日益融合 風險相應增加

2019年前香港經濟平穩增長，但去年步入衰退。同時，香港在貿易、旅遊和金融方面與內地日益融合，亦導致香港經濟自由的風險相應增加。

排名第三至五位則為新西蘭、澳洲及瑞士；內地得分上升，但排名下跌3位至第103位。

（第二版加入詳細原因）

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經濟 政治 基金 金融 逃犯條例 香港

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