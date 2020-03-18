面對市場大跌該如何佈局？

金融市場過去幾周的急劇動盪，持續影響投資者情緒。一方面新冠病毒在全球有擴散的跡象，令投資者擔心其對經濟基本面的影響高於預期。另一方面，石油出口國組織（OPEC）出乎市場意料之外，未能就石油減產達成協議，以及沙特的價格戰策略，導致石油市場大幅下跌並且連帶金融市場動盪。短線投資者的悲觀情緒，以及部分波動性管控及程式化交易加劇市場波動。但是作為注重基本面分析的長線投資者，應該注意到目前的市場調整，已經很大程度反應了新冠病毒疫情對經濟的潛在影響。

對於投資者來說，未來幾周最關鍵的觀察點在於各地政策措施。央行的貨幣寬鬆固然重要，但是財政刺激在當前環境下也不可或缺。不久之前聯儲局緊急降息0.5厘，在數天前再減息一厘，至0至0.25%水平，另外加拿大、澳洲和英國央行的降息，表明全球央行試圖維持寬鬆的貨幣政策環境，以減輕經濟面臨的壓力。我們認為其他主要發達國家央行也可能會逐步跟隨。當中，我們尤其關注政策空間較窄的央行（比如歐洲央行和日本央行）會如何應對。在財政政策層面，包括中國、韓國、日本、意大利和美國已經就應對疫情進行專項財政撥款。但是隨著各國政府持續評估疫情帶來的經濟影響，我們期待更多財政刺激措施陸續推出。我們認為財政政策最有效集中支援中小企業、穩定就業率和支持消費者情緒。

考慮到市場已開始調整，我們認為部分風險已經在市場上反映。另外考慮到新冠疫情發展的不確定性，當前資產價格不一定是市場底部，但是我們認為某些被市場情緒拖累，但基本面良好的資產值得關注。油價下跌本身對於全球經濟從中長期角度提供支援，包括中國在內，以製造業為主的亞洲區市場可望受惠。另一方面，維持多元化的防禦性佈局在投資組合中依然重要。我們之前提及過黃金、日元、中國政府債券以及高評級美元債券，在本輪的市場調整中，均錄得了不錯的表現，體現出其應對波動性的能力。展望未來一段時間，隨著投資者評估疫情發展、經濟影響以及相關應對政策，市場依然可能出現較大幅度的雙向波動，因此我們建議投資者採用長線眼光穩健應對。