安倍：如期舉行奧運以證戰勝病毒 特朗普：祝好運

日本疫情嚴重，7月底能否如期舉行東京奧運成疑。日本首相安倍晉三表示，已「獲七國集團（G7）領導人的支持」，以「完整形式」舉辦東京奧運，將「證明全球戰勝病毒」（proof that the world has contained coronavirus）。美國官員透露，總統特朗普祝安倍好運。

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七國集團（G7）領導人周一（16日）舉行視像會議，商討應對疫情的方案。面對國內外呼籲取消奧運，安倍在會上堅持，日本可如期舉行東京奧運，以證明「人類可戰勝」（humankind can overcome）病毒。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示：

特朗普祝他（安倍）好運。（Trump wished him luck.）

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法國奧委會主席馬賽利亞（Denis Masseglia）稱，如果疫情在6月後仍擴大，東京奧運難在7月如期舉行；國際奧委會（IOC）周三（18日）將與國家奧委會舉行電話會議，徵詢更多人的意見。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）指，會根據世界衛生組織（WHO）的建議，決定是否取消或推遲東京奧運。

日本《朝日新聞》日前公布的民調顯示，63%受訪者認為東京奧運應延期，僅23%人建議按原定計劃舉行。在東京都受訪者中，也有67%人認為應延期。

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