安倍：如期舉行奧運以證戰勝病毒 特朗普：祝好運

日本疫情嚴重,7月底能否如期舉行東京奧運成疑。日本首相安倍晉三表示,已「獲七國集團(G7)領導人的支持」,以「完整形式」舉辦東京奧運,將「證明全球戰勝病毒」(proof that the world has contained coronavirus)。美國官員透露,總統特朗普祝安倍好運。

七國集團(G7)領導人周一(16日)舉行視像會議,商討應對疫情的方案。面對國內外呼籲取消奧運,安倍在會上堅持,日本可如期舉行東京奧運,以證明「人類可戰勝」(humankind can overcome)病毒。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受霍士新聞(Fox News)訪問時表示:

特朗普祝他(安倍)好運。(Trump wished him luck.)

法國奧委會主席馬賽利亞(Denis Masseglia)稱,如果疫情在6月後仍擴大,東京奧運難在7月如期舉行;國際奧委會(IOC)周三(18日)將與國家奧委會舉行電話會議,徵詢更多人的意見。

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)指,會根據世界衛生組織(WHO)的建議,決定是否取消或推遲東京奧運。

日本《朝日新聞》日前公布的民調顯示,63%受訪者認為東京奧運應延期,僅23%人建議按原定計劃舉行。在東京都受訪者中,也有67%人認為應延期。

