衞浴老字號　研防污抗菌坐廁抗病毒傳播

▲ American Standard香港及澳門高級市場主任蔣婉婷（左）與益美潔具有限公司董事長趙重光皆指出，港人經歷沙士後對浴室潔具要求有所提高，惟大部分人仍然忽略其功能。（湯炳強攝）

新冠肺炎在全球持續擴散，上月青衣長康邨康美樓確診住戶或因糞渠的排氣管播毒，洗手間衞生情況開始受大眾關注。浴室環境一般較為潮濕，容易滋生細菌，增加病毒傳播風險。城市大學工學院建築學及土木工程學系團隊研究發現，沖廁過程中可產生多達8萬顆藏菌水珠，最高可濺至廁板上1米距離，並霧化浮於空氣中。

擁有超過140年歷史的衞浴品牌American Standard早前就研發一套衞生潔淨系統（HygieneClean System），主打防污、雙漩沖水及抗菌的三大特點，正好切合目前大家對洗手間的需求。

▲ American Standard早前研發一套衞生潔淨系統（HygieneClean System），主打防污、雙漩沖水及抗菌的三大特點，正好切合目前大家對洗手間的需求。（湯炳強攝）

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雙重漩渦沖水潔淨坐廁內壁

現時本港常見的沖水方式有兩種，分為直沖式和漩渦式設計。傳統的直沖式坐廁，水箱通過廁盤邊框的排水孔將水沖入廁盤內部，直接將廢物推走。然而這款坐廁普遍水聲較大，亦有水花濺起情況，長時間使用或使排水孔附近積存黃色水垢，易滋生細菌。

American Standard香港及澳門高級市場主任蔣婉婷表示，政府應從小培養市民對公共衞生的意識，「不少人忽略浴室潔具的功能，側重外觀設計，往往有事發生時，才懂得重視抗菌功能，建議港人需要藉機反思，以應付未來公共衞生的挑戰。」

該公司新研發的衞生潔淨系統採用雙重漩渦技術（Double Vortex），能以最小用水量，提供強大沖水效能，適合家庭使用。坐廁特點是以兩個側面射水孔取代以往的小孔出水，沖水時產生兩道漩渦一次過帶走排洩物，同時沖洗潔淨整個坐廁內壁。雙重漩渦坐廁的無邊框排水孔，可避免積存黃色水垢，整體用水量比直沖式廁所低，有效節省用水。

▲ 雙重漩渦坐廁的無邊框排水孔，可避免積存黃色水垢，整體用水量比直沖式廁所低，有效節省用水。（湯炳強攝）

新式水龍頭配合蝸居趨勢

現今本港蝸居環境的趨勢下，大部分浴室設計只能裝置企缸，不僅活動空間有限，添置浴室用具也有難度，甚至連擺放沐浴用品的空間也沒有。要在有限空間安裝水龍頭、層架等設備，讓大部分人感到苦惱。American Standard為此特別推出層架式恒溫水龍頭，能解決空間不足問題，用家又可以享受高質素的沐浴體驗。

▲ 為配合本港蝸居，American Standard特意推出層架式恒溫水龍頭，既能解決空間不足問題，用家又可享受高質素的沐浴體驗。（湯炳強攝）

該產品非常慳位，其形狀如同一個層架，可在平面位置擺放不超過10kg的沐浴用品，兩側還有可以承重1.5kg的隱藏掛鈎。層架式水龍頭有定溫系統，可為用家保持舒適的水溫。即使水壓不穩定，也能確保水溫穩定不變。此外，水龍頭可旋轉收起，不使用時可以收藏，配合新式控制開關，一按一轉即可調整及預設水量和水溫，節省企缸位置外，設計亦方便易用。

酒店業寒冬反有利營業額上升

現時品牌在本港及澳門地區主要由益美潔具（Acme Sanitary Ware）代理經銷，多年來不少高級酒店、商場及醫院所選用的潔具均由其負責供應。公司董事長趙重光表示，2003年沙士後，港人對浴室潔具要求提高，政府比以往更願意投放資源，改善市面上公共廁所衞生，並更換具抗菌的坐廁。

▲ 現時品牌在本港及澳門地區主要由益美潔具（Acme Sanitary Ware）代理經銷，多年來不少高級酒店、商場及醫院所選用的潔具均由其負責供應。（湯炳強攝）

趙重光透露，益美潔具設有3間門市，每月平均營業額達7位數字。雖然2019年下半年受社會事件影響，但公司仍有雙位數字增長。而且，現時酒店業正值寒冬，部分酒店趁機裝修，生意額更明顯上升。

▲ 益美潔具設有3間門市，雖然2019年下半年受社會事件影響，但公司仍有雙位數字增長。（湯炳強攝）

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記者：施雯雯