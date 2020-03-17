微軟公布Xbox Series X規格　加速光追功能

▲ 微軟公布Xbox Series X遊戲主機細節，講求3大特徵，包括效能、速度、兼容性。

全球近日受新冠肺炎疫症影響，不少人要逗留在家，「打機」或成為大眾唯一娛樂。微軟周一（16日）晚在Xbox官網公布Xbox Series X遊戲主機細節，強調主機講求3大特徵，包括效能、速度、兼容性，銳意推出最快、功能最強大的遊戲主機。

Xbox Series X配備AMD訂製版處理器，採用最新8核處理器AMD Zen 2 CPU、RDNA 2-class GPU架構，處理效能是Xbox One的4倍。

Xbox Series X產品管理總監Jason Ronald表示，Xbox Series X將大幅提高GPU性能，持續透過硬體加速光線追蹤等新功能，以提高畫面藝術水準。新主機能為玩家帶來平均4K、60fps的遊玩體驗，支援最高120fps畫面格數；同時以12 TFLOPS的圖形處理效能提供DirectX光線追蹤處理效果（DXR），於《Minecraft》的示範畫面中，開啟光追後，模擬畫面的細節增添不少質感，能更精確地模擬光線與聲音在空間中的反射折射。

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此外，對玩家影響最大的功能之一，是縮短讀取時間。Xbox Series X引入「Xbox Velocity Architecture」，內建NVMe SSD高達每秒2.4GB（壓縮時 4.8 GB）的存取頻寬，方便玩家在不同遊戲間順暢切換，只須極短的等候時間便可開啟另一個遊戲。舉例，上傳《腐爛國度2》時，Series X就比Xbox One X快40秒。而且還支援「動態延遲輸入（Dynamic Latency Input）」、「自動低延遲模式（Auto Low Latency Mode）」及「可變更新率（Variable Refresh Rate）」等技術，讓遊戲體驗更順暢舒適。

Ronald又指，新主機重視向後兼容性，Xbox Series X將支援4個世代產品的逾千款遊戲內容。在Trigger握持位置上，外層亦特意增加凹凸顆粒質感，提升手握體驗。

責任編輯：姚慧儀