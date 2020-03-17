【量化寬鬆】聯儲局前理事建議 與政府聯手直接放貸予中小企

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【美國疫情】美加警方充「廁紙守衛」 維持超市秩序
新冠肺炎疫情衝擊環球股市，道指周一暴瀉近3000點，創1987年股災以來最大跌幅。美國總統特朗普更表示，美國或因新冠肺炎疫情陷入經濟衰退。市場認爲聯儲局的刺激措施不足，聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）更建議，可設立由政府擔保的信貸工具，助美國企業及家庭借款以渡過經濟危機。
美股周一暴跌，有專家分析指聯儲局難單靠貨幣政策救市。美國銀行全球研究部美國經濟學家梅耶（Michelle Meyer）表示，聯儲局的行動有助緩解部分市場恐慌，但仍需財政及貨幣政策的協調和有力行動。
聯儲局前理事沃什於《華爾街日報》撰文指，聯儲局應根據《聯邦儲備法》第13（3）條行使緊急權力，建立新的信貸工具，借貸予企業和家庭。
沃什指出，政府擔保的信貸機制（Government-Backed Credit Facility，GBCF）涉及政府各部門、銀行體系、企業及家庭。聯儲局將授權向有償還能力的企業或人士，提供高於常規利率的貸款。
銀行將按抵押品價值及借款人的預期現金流來承銷貸款，聯儲局系統内12個地區的銀行負責審核所在地區的貸款是否合格，聯儲局則評估貸款及定價。新冠肺炎疫情下，貸款期可長達90日，並可申請續期，而GBCF最長可維持至18個月。
沃什更表示，總統可授權財政部長動用外匯穩定基金的資金，向聯儲局保證有足夠的抵押品來支持GBCF。國會更會授權提供財政支持，用作抵消聯儲局或銀行因GBCF造成的任何貸款損失。
沃什認爲，美國經濟於疫情前基本強勁，銀行體系健全、企業營利水平維持強勁、家庭收入增長及儲蓄率亦很高。但他預計疫情導致大量美國企業及家庭面臨流動性危機，因此有必要成立新的信貸工具助他們解決危機。
責任編輯：鄭錦玲