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【全球大流行】亞馬遜計劃聘請10萬名倉庫和送貨員

金融經濟 14:28 2020/03/17

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新冠肺炎疫情持續擴撒下，在線訂單的激增，亞馬遜將僱用10萬名倉庫和送貨員，以應對有關需求。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散下，更多消費者轉向網絡購物以滿足需求，令在線訂單激增，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）的貨品脫銷，交貨時間亦比平時更長，外電引述消息指，亞馬遜將僱用10萬名倉庫和送貨員，以應對有關需求。

為吸引新員工，亞馬遜將在截至4月份的最低時薪基礎上，將美國工人每小時最低工資提高2美元，預期北美和歐洲的額外時薪超過3.5億美元。

亞馬遜的員工人數隨季節波動，最近有約79.8萬名全職及兼職員工，現時尚未清楚亞馬遜在聘請10萬名員工後，會否再僱用更多員工。

事實上，美國連鎖超市Albertsons、Kroger及Raley's亦正尋找員工到較繁忙部門，以及處理在線訂單，例如受新冠肺炎影響的餐廳、旅遊及娛樂業的人士。

值得注意的是，報道指，除基本目的外，例如直接向住宅運送或運送食品、商品等的企業外，美國舊金山灣區的民眾必須待在家中。國際快遞暨運輸公司UPS表示，雖然政府對商業活動的限制日益嚴格，但其卡車和空運仍在繼續，現有的員工能滿足需求。

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責任編輯：趙偉津

肺炎 全球大流行 新冠肺炎 武漢肺炎 超市 美國 食品 編輯 兼職 商品

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