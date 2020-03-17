原油價格戰第一滴血！ 美頁岩氣公司Chesapeake Energy擬債務重組

▲ Chesapeake Energy早前已進行一系列穩定財務措施，如將債務再融資。

俄羅斯與沙特阿拉伯相繼宣布增加原油產量後，國際油價急挫至約30美元水平。油價大跌下，美國頁岩油氣先驅Chesapeake Energy正聘請債務重組顧問，或成為原油價格戰下，頁岩油公司的第一滴血。

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路透社報道，即使原油價格戰爆發前，Chesapeake Energy已身陷約90億美元的債務，而新型冠狀病毒疫情在全球大流行後，Chesapeake Energy股價在過去3星期更大跌超過50%。

今年股價累跌75% 市值縮至4億美元以下

報道引述消息指，Chesapeake Energy計劃聘請重組律師行Kirkland & Ellis LLP及專門負責債務重組的投資銀行家Rothschild & Co，公司暫時正考慮各個方案。Chesapeake Energy早前已進行一系列穩定財務措施，如將債務再融資，1月份曾聲稱已削債約9億美元，2月時表示有約14億美元流動性，以應對未來陸續到期的債務。

不過，隨疫情擴散，加上油價大跌，各大油氣公司經營日益困難。Chesapeake Energy今年來股價已累跌75%，周一股價亦大跌超過三成，令公司市值縮至4億美元以下。

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