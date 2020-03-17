【新冠肺炎】西班牙封城　警方用無人機籲民眾留在家

▲ 西班牙飛航管制中心日前在社交媒體上宣布，將出動無人機在街上廣播，勸喻大眾不要外出。

新型冠狀病毒疫情在全球繼續蔓延，西班牙政府上周六（14日）宣布，即時實施全國對抗疫情的「15天緊急狀態」，全國4670萬人若非上班、買糧、去藥房或醫院，必須逗留寓所，全面封城。西班牙飛航管制中心日前在社交媒體上宣布，將出動無人機在街上廣播，勸喻大眾不要外出。

西班牙飛航管制中心ENAIRE在Twitter表示，目前正與與馬德里警方及西班牙空軍合作，允許執法人員出動無人機，透過喇叭在街上廣播，呼籲在外民眾趕快回家，或如非必要應避免外出，並強調將毫不猶豫採取一切手段，確保所有民眾安全。

▲ 西班牙飛航管制中心ENAIRE在Twitter表示，目前正與與馬德里警方及西班牙空軍合作。（Twitter截圖）

▲ 執法人員出動無人機，透過喇叭在街上廣播，呼籲在外民眾趕快回家，或如非必要應避免外出。（片段截圖）

事實上，無人機在疫情中提供了不少輔助，如在空中噴灑消毒劑。深圳大疆防疫服務隊在2月底應深圳市相關防疫部門的需求，使用農業植保無人機協助消毒，服務超過1000條村落。此外，江蘇沭陽交警早前在市中心繁忙的十字路口，更利用裝了擴音器的無人機，呼籲民眾出街要戴口罩，減低細菌傳播機率。

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責任編輯：曾曉汶