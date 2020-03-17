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【新冠肺炎】港府零售萬資助最快4月初發放　業界：紓緩經營壓力

商業 13:45 2020/03/17

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普遍零售業界均認為，56億「零售業資助計劃」主要為企業加強信心。（曾耀輝攝）

港府推出的56億「零售業資助計劃」可讓所有從事零售銷售生意的企業申請，不只局限於只從事單一零售業的企業，並由23日起可於網上申請。普遍零售業界均認為，是次資助主要為企業加強信心。

【新冠肺炎】零售資助有何條件？　商戶：不清楚是否合格（附申請詳情）

批發及零售界立法會議員邵家輝認為，計劃執行時「宜鬆不宜緊，宜快不宜慢」，而港府亦解釋，預計收到申請後3星期完成處理，並期望在4月初發放首批資金，助企業渡過難關。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌認為，業界經營成本高，生意下跌存貨積壓，即時令現金流壓力大。是次8萬元補助對大公司未必有大幫助，但讓其明白政府有申出援手的姿態。

疫情影響今人流大跌。港九藥房總商會理事長林偉文表示，人流對業界很重要，並揚言「無自由行令藥房的生存空間很窄」。他續指，是次計劃所有藥房都能受惠，有助紓緩最近的經營壓力。

香港化粧品同業協會監事長及首席執行顧問何紹忠表示，業界大部份美容院提供服務時亦銷售美容產品，而香港大部份為中小企，港府是次計劃只要有零售成份的企業均合符資格申請，形容為「拍膊頭」給予其經營信心，繼續支持。

記者：馬意文

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