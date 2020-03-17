  • 21°C
香港時間 : 2020317日 (二) 16:39
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】建中建設暗盤跌3.6%至7.3% 奇士達跌13.8% （內附各交易場表現）

金融經濟 16:20 2020/03/17

分享：

明日掛牌的2新股暗盤均潛水，其中建中建設開市跌3.6%至7.3%；奇士達控股亦跌13.8%。（資料圖片）

明日掛牌的2新股暗盤均潛水，其中建築服務提供商建中建設 （新上市編號：00589） ，於3大暗盤交易場跌3.6%至7.3%；智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號：06918） 亦跌13.8%。

相關文章：【新股IPO】建中建設超額認購58.04倍　1手籤率60%

相關文章：【新股IPO】奇士達超額認購19.4倍　1手籤率50.01%

2新股於3大暗盤交易場表現：

建中建設 （新上市編號：00589）
暗盤交易場 現報（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
富途 1.53 -7.3% -240
輝立 1.53 -7.3% -240
耀才 1.59 -3.6% -120
奇士達控股 （新上市編號：06918）
暗盤交易場 現報（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
耀才 1.38 0.0% 0
輝立 1.19 -13.8% -380
富途 1.19 -13.8% -380

*截至下午4時17分

相關文章：【新股IPO】今日新股快訊 生興首掛升64% C-LINK今起招股（內附上市時間表）

相關文章：【新股IPO】生興首掛暴升1.6倍 九尊數字互娛升3%

相關文章：【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MBV、C-LINK未足額（不斷更新）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

香港股票 IPO 集資 奇士達（06918） 建中建設（00589）

上一篇文章

平保猛將任滙川辭職　傳將加盟騰訊攻金融平台

下一篇文章

【航空寒冬】空中巴士法國西班牙工廠停工4日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）