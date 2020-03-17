【新股IPO】建中建設暗盤跌3.6%至7.3% 奇士達跌13.8% （內附各交易場表現）

金融經濟

▲ 明日掛牌的2新股暗盤均潛水，其中建中建設開市跌3.6%至7.3%；奇士達控股亦跌13.8%。（資料圖片）