【新股IPO】建中建設暗盤跌3.6%至7.3% 奇士達跌13.8% （內附各交易場表現）

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平保猛將任滙川辭職 傳將加盟騰訊攻金融平台
明日掛牌的2新股暗盤均潛水，其中建築服務提供商建中建設 （新上市編號：00589） ，於3大暗盤交易場跌3.6%至7.3%；智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號：06918） 亦跌13.8%。
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2新股於3大暗盤交易場表現：
|建中建設 （新上市編號：00589）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|1.53
|-7.3%
|-240
|輝立
|1.53
|-7.3%
|-240
|耀才
|1.59
|-3.6%
|-120
|奇士達控股 （新上市編號：06918）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|耀才
|1.38
|0.0%
|0
|輝立
|1.19
|-13.8%
|-380
|富途
|1.19
|-13.8%
|-380
*截至下午4時17分
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責任編輯：趙偉津